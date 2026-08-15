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Quem tem o maior patrimônio entre os candidatos ao governo?

Prazo para apresentação das declarações de bens termina às 19h deste sábado (15)

Por Juan Vinícius, ContilNet
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Quem tem o maior patrimônio entre os candidatos ao governo?
Propaganda eleitoral é permitida a partir de 16 de agosto, — Foto: Reprodução

As declarações apresentadas pelos candidatos ao governo do Acre à Justiça Eleitoral revelam uma diferença de milhões de reais entre os patrimônios informados para as eleições de 2026. Entre os registros disponíveis até o momento, Alan Rick (Republicanos) aparece com o maior valor em bens, enquanto Dr. Luisinho (Agir) informou não possuir patrimônio a declarar.

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Alan Rick declarou R$ 5.244.567,72, montante que o coloca acima dos demais concorrentes que já apresentaram informações patrimoniais. O valor também é mais de quatro vezes superior ao registrado pelo segundo colocado em patrimônio declarado.

Na sequência aparece Tião Bocalom (PSDB), com bens avaliados em R$ 1.216.500. O ex-prefeito de Rio Branco é, até agora, o outro candidato cujo patrimônio ultrapassa a marca de R$ 1 milhão.

O terceiro maior valor é de Thor Dantas (PSB). A relação entregue à Justiça Eleitoral soma R$ 761.462,79 em bens.

LEIA TAMBÉM: TSE encerra prazo de inscrições e abre corrida eleitoral nas ruas e redes

Entre as candidaturas com patrimônio abaixo de R$ 200 mil estão Mailza Assis (Progressistas) e Eldo Raffael (PCB). Mailza informou R$ 167.482,91, enquanto Eldo declarou R$ 165 mil, uma diferença de R$ 2.482,91 entre os dois.

Já Dr. Luisinho (Agir) aparece, até o momento, sem bens declarados à Justiça Eleitoral.

O cenário ainda pode passar por alterações, uma vez que o prazo para apresentação das declarações de bens termina às 19h deste sábado (15). Dessa forma, os valores considerados correspondem aos registros disponíveis até o momento do levantamento.

A partir de domingo (16), postulantes aos cargos em disputa em todo o país ficam autorizados a iniciar os atos de propaganda e a pedir votos abertamente aos eleitores rumo ao primeiro turno, agendado para 4 de outubro.

1. Alan Rick (Republicanos) — R$ 5.244.567,72
2. Tião Bocalom (PSDB) — R$ 1.216.500,00
3. Thor Dantas (PSB) — R$ 761.462,79
4. Mailza Assis (Progressistas) — R$ 167.482,91
5. Eldo Raffael (PCB) — R$ 165.000,00
6. Dr. Luisinho (Agir) — sem bens a declarar

 

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