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Comícios, gravações e reuniões: veja a agenda dos candidatos ao Governo

Programação inclui reuniões, gravações, encontros com apoiadores, visitas a bairros e atos

Por Juan Vinícius, ContilNet
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Comícios, gravações e reuniões: veja a agenda dos candidatos ao Governo
Programação inclui reuniões, gravações, encontros com apoiadores, visitas a bairros e atos de mobilização/Foto: reprodução

Com o início oficial da campanha eleitoral no domingo (16), os candidatos ao Governo do Acre cumprem nesta segunda-feira (17) as agendas da corrida eleitoral. A programação inclui reuniões, gravações, encontros com apoiadores, visitas a bairros e atos de mobilização em Rio Branco.

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O senador e candidato ao governo, Alan Rick, começa a agenda pública às 10h, em uma reunião com representantes do setor empresarial no auditório da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa). O encontro terá como pauta questões relacionadas ao desenvolvimento econômico.

No fim da tarde, às 17h, o candidato participa de um adesivaço na Casa 10, no Segundo Distrito, no prédio da antiga Agroboi. Depois, às 18h30, realiza o comício “Abraço na Comunidade”, na Avenida Dorval Camilo, nº 2.098, no bairro Canaã.

Já a governadora e candidata à reeleição Mailza Assis concentra parte do dia em compromissos internos. Pela manhã, às 6h, participa de uma reunião fechada com o estrategista da campanha. Às 15h, grava o programa eleitoral.

O único compromisso aberto informado para esta segunda ocorre às 19h, quando Mailza se reúne com apoiadores na Rua Pedro Aleixo, nº 1.040, no Centro da capital.

LEIA TAMBÉM: Acre registra 359 candidatos na disputa eleitoral em 2026; veja cargos

O ex-prefeito de Rio Branco e candidado ao governo Tião Bocalom terá uma programação sem atos públicos anunciados. A agenda desta segunda-feira será dedicada a reuniões internas de campanha e entrevistas a veículos de comunicação, conforme informado pela assessoria.

Já o candidato Thor Dantas reserva a manhã para reuniões com a coordenação da campanha e a definição das atividades dos próximos dias. Segundo a assessoria, durante a tarde e a noite o candidato fará visitas e participará de encontros em bairros de Rio Branco.

Já os candidatos Dr. Luisinho e Eldo Raffael ainda não tiveram suas agendas de campanha divulgadas oficialmente para esta segunda-feira (17). Até o momento, não há informações sobre os compromissos previstos pelos dois candidatos ao longo do dia.

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