Juiz que caiu de ponte fará campanha pelas redes por conta de recuperação

Candidato afirma que limitações de saúde após o acidente motivaram a mudança na estratégia de campanha

Edinaldo explicou que pretende utilizar as redes sociais como principal ferramenta / Foto: reprodução

O juiz de Direito aposentado Edinaldo Muniz, candidato a deputado estadual pelo Republicanos nas eleições deste ano, anunciou nas redes sociais que fará sua campanha eleitoral principalmente pelo Instagram. Em vídeo publicado nesse domingo (16), data que marca o início oficial da propaganda eleitoral, o candidato explicou que a decisão está relacionada à sua atual condição de saúde e afirmou que pretende publicar pelo menos um vídeo por dia durante o período de campanha.

“Hoje, dia 16 de agosto, começa oficialmente a propaganda eleitoral. Para quem não me conhece, eu sou Ednaldo Muniz e sou candidato a deputado estadual pelo Republicanos”, afirmou no vídeo. Na publicação, ele também declarou apoio ao senador Alan Rick na disputa pelo Governo do Acre.

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Edinaldo explicou que pretende utilizar as redes sociais como principal ferramenta para apresentar suas propostas aos eleitores. Segundo ele, as limitações decorrentes de sua condição de saúde dificultam até mesmo tarefas como manusear o celular. Por esse motivo, a estratégia será concentrada na produção de vídeos para o Instagram.

“Minha campanha será realizada basicamente no Instagram, em razão da minha condição de saúde. Não é uma situação fácil, eu tenho dificuldade até de manipular o celular”, disse o candidato.

Ao anunciar a estratégia, Ednaldo pediu ainda que os seguidores compartilhem o vídeo e acompanhem as próximas publicações. Ele afirmou que novos conteúdos serão divulgados ao longo da campanha para apresentar suas propostas.

Edinaldo Muniz também passou por uma situação grave recentemente. O juiz aposentado foi uma das duas vítimas resgatadas pelas equipes de socorro após o desabamento da ponte do Segundo Distrito de Sena Madureira, ocorrido em 5 de julho.

Edinaldo explicou que a decisão de concentrar a campanha no Instagram é consequência ao acidente acontecido em Sena Madureira e das limitações de saúde que enfrenta desde então. Segundo o candidato, as dificuldades decorrentes do episódio fazem com que ele tenha até mesmo problemas para manusear o celular, o que inviabiliza uma campanha eleitoral tradicional. Por isso, ele decidiu utilizar as redes sociais como principal meio para apresentar suas propostas e manter contato com os eleitores durante o período eleitoral.