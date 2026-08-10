A terceira etapa do Campeonato Acreano de Motocross movimentou o último dia da Expoacre 2026, neste domingo (9), na Arena de Rodeios do Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco. Cerca de 100 pilotos participaram das disputas, que atraíram o público para acompanhar as provas ao longo do dia.
A competição contou com nove categorias, incluindo disputas profissionais, femininas, infantis, nacionais, importadas e master. Ao todo, R$ 12 mil em premiações foram distribuídos entre os participantes. Para receber as provas, a Arena de Rodeios passou por adaptações e ganhou obstáculos específicos para o circuito.
Na Nacional Pro, Nicolas Rivera conquistou o primeiro lugar, seguido por Mocicley Aguiar e Rodrigo Preparação. Rivera também venceu a categoria Importada, que teve Jair Ushñahua na segunda colocação e Johni Biavatti na terceira. Na Nacional Intermediária, Juveron Braz ficou com o título, David Mascarenha terminou em segundo e Arlielson Jubileu em terceiro.
Rangel Vivan venceu a Nacional C, com Pedro Lucas e Weverton Freitas completando o pódio. Na Nacional de Rua (200cc), Rodrigo Preparação garantiu a primeira posição, à frente de Isau Pita e Fernando Barcelo. Pela categoria Feminina, Kelly foi a campeã, seguida por Maria Fernanda e Luisa Andreoli.
Entre os mais jovens, Marcos Vinicius venceu a categoria Júnior, Pedro Cardozo ficou em segundo e Thenorio em terceiro. Na Kids, Lucas conquistou o primeiro lugar, seguido por Lian Fabrício e Valentim. Já na Master MX4, Juveron Braz alcançou sua segunda vitória do dia, com Luid Mota na segunda posição e Adilson Zanella na terceira.
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Com a etapa da Expoacre concluída, o Campeonato Acreano de Motocross segue para Senador Guiomard, onde a quarta etapa será disputada no próximo fim de semana, durante a Expo Quinari. A temporada prevê oito etapas e segue até outubro.
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