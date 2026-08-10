10/08/2026
ContilNet Notícias Logo
10/08/2026
ContilPop
Latino é atração nacional confirmada no 28º Festival de Praia de Boca do Acre
Britney Spears acusa faxineiro de vazar sua rotina a paparazzi
O que se sabe sobre o julgamento do assassinato de Tupac
Quem é MC Orelha, preso em aeroporto por promover facção criminosa
Tulla Luana anuncia fim de casamento de 21 anos após traição
Médica alerta sobre perigos da soroterapia usada por Virginia
Patrícia Abravanel manda recado para Xuxa após polêmicas
Morre o ator Ben Jones, o Cooter da clássica série “Os Gatões”, aos 84 anos
Carol Nakamura comenta affair com Hungria: “Solteira não é traída”
Piercing na “ppk”: influencer é ameaçada após abrir barbearia nudista

Acre recebe curso nacional de análise de risco para profissionais da segurança

Rio Branco sedia formação que reúne 30 profissionais de seis estados

Por Redação ContilNetAtualizado
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Acre recebe curso nacional de análise de risco para profissionais da segurança
Formação começou nesta segunda-feira (10) e segue até sexta-feira (14). — Foto: Reprodução

Rio Branco se torna, nesta semana, ponto de encontro para profissionais da Segurança Pública de diferentes regiões do país. A capital acreana recebe a 17ª edição do Curso de Análise de Risco e Inteligência, promovido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), com a participação de 30 profissionais de seis estados e do Distrito Federal.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A formação começou nesta segunda-feira (10) e segue até sexta-feira (14), reunindo representantes do Acre, Amapá, Ceará, Rondônia, Roraima e do Distrito Federal.

Realizado nas dependências da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), o curso tem como foco o aperfeiçoamento das técnicas de análise de risco e inteligência utilizadas no trabalho dos profissionais da área.

Para o diretor Operacional da Sejusp, Atahualpa Ribera, a capacitação é importante para qualificar as informações utilizadas pelos gestores na tomada de decisões.

“O gestor de qualquer setor público precisa estar subsidiado das melhores informações, das melhores análises. Esse curso serve exatamente para isso, para subsidiar o gestor para que tome a decisão mais acertada, evitando cada vez mais os erros e os problemas em detrimento das suas tomadas de decisão”, afirmou.

A proposta é fortalecer a capacidade dos profissionais de interpretar informações, identificar riscos e produzir análises que possam auxiliar no planejamento e na definição de estratégias de segurança pública.

Além da capacitação técnica, a presença de profissionais de diferentes estados permite o compartilhamento de experiências e metodologias adotadas em diferentes realidades da segurança pública brasileira.

 

Conteúdo Original / Fonte: Sejusp
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.