Formação começou nesta segunda-feira (10) e segue até sexta-feira (14). — Foto: Reprodução

Rio Branco se torna, nesta semana, ponto de encontro para profissionais da Segurança Pública de diferentes regiões do país. A capital acreana recebe a 17ª edição do Curso de Análise de Risco e Inteligência, promovido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), com a participação de 30 profissionais de seis estados e do Distrito Federal.

A formação começou nesta segunda-feira (10) e segue até sexta-feira (14), reunindo representantes do Acre, Amapá, Ceará, Rondônia, Roraima e do Distrito Federal.

Realizado nas dependências da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), o curso tem como foco o aperfeiçoamento das técnicas de análise de risco e inteligência utilizadas no trabalho dos profissionais da área.

Para o diretor Operacional da Sejusp, Atahualpa Ribera, a capacitação é importante para qualificar as informações utilizadas pelos gestores na tomada de decisões.

“O gestor de qualquer setor público precisa estar subsidiado das melhores informações, das melhores análises. Esse curso serve exatamente para isso, para subsidiar o gestor para que tome a decisão mais acertada, evitando cada vez mais os erros e os problemas em detrimento das suas tomadas de decisão”, afirmou.

A proposta é fortalecer a capacidade dos profissionais de interpretar informações, identificar riscos e produzir análises que possam auxiliar no planejamento e na definição de estratégias de segurança pública.

Além da capacitação técnica, a presença de profissionais de diferentes estados permite o compartilhamento de experiências e metodologias adotadas em diferentes realidades da segurança pública brasileira.

Conteúdo Original / Fonte: Sejusp