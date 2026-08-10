Amauri Siviero também era professor da pós-graduação da Ufac

Matrícula deve ser realizada presencialmente na Coordenação de Registro Escolar do Campus Baixada do Sol. — Foto: Reprodução

O professor e pesquisador Amauri Siviero morreu na manhã desta segunda-feira (10), em Rio Branco. Ele era esposo da docente e ex-reitora do Instituto Federal do Acre (Ifac), Rosana Cavalcante dos Santos.

Em nota de pesar publicada nesta segunda-feira, o Ifac lamentou a morte de Siviero e destacou sua trajetória na área acadêmica e científica. A instituição também manifestou solidariedade à ex-reitora, aos filhos, familiares e amigos do pesquisador.

Amauri Siviero era professor do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Ocidental, vinculado à Universidade Federal do Acre (Ufac), e pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa/Acre), onde atuou por mais de 30 anos.

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Ao longo da carreira, Siviero esteve ligado à pesquisa e à formação acadêmica, contribuindo para estudos e atividades relacionadas à biodiversidade e à biotecnologia na Amazônia.

Na manifestação, o Ifac classificou a perda como irreparável e prestou solidariedade à família neste momento de luto.

O velório será realizado nesta segunda-feira (10), das 16h às 21h, na Capela São Francisco, localizada na Rua Isaura Parente, nº 320, no bairro Bosque, em Rio Branco.

Nota na íntegra:

O Instituto Federal do Acre (IFAC) lamenta, com profundo pesar, o falecimento de Amauri Siviero, esposo da docente e ex-reitora do IFAC, Rosana Cavalcante dos Santos, na manhã desta segunda-feira (10.08), em Rio Branco.

Amauri Siviero era professor do programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Ocidental, vinculado à Universidade Federal do Acre, e pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias (Embrapa/Acre), onde atuou por mais de 30 anos.

Nesse momento de dor, o IFAC se solidariza à docente Rosana Cavalcante dos Santos, aos seus filhos, familiares e amigos pela perda irreparável.

O velório será realizado na Capela São Francisco (Rua Isaura Parente, n. 320, bairro Bosque – Rio Branco), das 16h às 21h.

Rio Branco (AC), 10 de agosto de 2026