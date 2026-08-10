10/08/2026
ContilNet Notícias Logo
10/08/2026
ContilPop
Latino é atração nacional confirmada no 28º Festival de Praia de Boca do Acre
Britney Spears acusa faxineiro de vazar sua rotina a paparazzi
O que se sabe sobre o julgamento do assassinato de Tupac
Quem é MC Orelha, preso em aeroporto por promover facção criminosa
Tulla Luana anuncia fim de casamento de 21 anos após traição
Médica alerta sobre perigos da soroterapia usada por Virginia
Patrícia Abravanel manda recado para Xuxa após polêmicas
Morre o ator Ben Jones, o Cooter da clássica série “Os Gatões”, aos 84 anos
Carol Nakamura comenta affair com Hungria: “Solteira não é traída”
Piercing na “ppk”: influencer é ameaçada após abrir barbearia nudista

Ifac emite nota de pesar por falecimento de professor e pesquisador

Amauri Siviero também era professor da pós-graduação da Ufac

Por Sávio Buriti, ContilNetAtualizado
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Ifac emite nota de pesar por falecimento de professor e pesquisador
Matrícula deve ser realizada presencialmente na Coordenação de Registro Escolar do Campus Baixada do Sol. — Foto: Reprodução

O professor e pesquisador Amauri Siviero morreu na manhã desta segunda-feira (10), em Rio Branco. Ele era esposo da docente e ex-reitora do Instituto Federal do Acre (Ifac), Rosana Cavalcante dos Santos.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Em nota de pesar publicada nesta segunda-feira, o Ifac lamentou a morte de Siviero e destacou sua trajetória na área acadêmica e científica. A instituição também manifestou solidariedade à ex-reitora, aos filhos, familiares e amigos do pesquisador.

Ifac lamentou a morte de Siviero e destacou sua trajetória na área acadêmica e científica. /Foto: reprodução

Amauri Siviero era professor do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Ocidental, vinculado à Universidade Federal do Acre (Ufac), e pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa/Acre), onde atuou por mais de 30 anos.

LEIA TAMBÉM: Luto: morre Amauri Siviero, pesquisador da Embrapa Acre

Ao longo da carreira, Siviero esteve ligado à pesquisa e à formação acadêmica, contribuindo para estudos e atividades relacionadas à biodiversidade e à biotecnologia na Amazônia.

Na manifestação, o Ifac classificou a perda como irreparável e prestou solidariedade à família neste momento de luto.

O velório será realizado nesta segunda-feira (10), das 16h às 21h, na Capela São Francisco, localizada na Rua Isaura Parente, nº 320, no bairro Bosque, em Rio Branco.

Nota na íntegra:

O Instituto Federal do Acre (IFAC) lamenta, com profundo pesar, o falecimento de Amauri Siviero, esposo da docente e ex-reitora do IFAC, Rosana Cavalcante dos Santos, na manhã desta segunda-feira (10.08), em Rio Branco.

Amauri Siviero era professor do programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Ocidental, vinculado à Universidade Federal do Acre, e pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias (Embrapa/Acre), onde atuou por mais de 30 anos.

Nesse momento de dor, o IFAC se solidariza à docente Rosana Cavalcante dos Santos, aos seus filhos, familiares e amigos pela perda irreparável.

O velório será realizado na Capela São Francisco (Rua Isaura Parente, n. 320, bairro Bosque – Rio Branco), das 16h às 21h.

Rio Branco (AC), 10 de agosto de 2026

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.