Servidores que atuam na limpeza da Expoacre recebem homenagem pelo Dia dos Pais

A confraternização reuniu trabalhadores responsáveis pela limpeza e manutenção do espaço durante a feira

Servidores receberam almoço especial durante a feira. /Foto: reprodução

Enquanto milhares de pessoas aproveitam a programação da Expoacre 2026, há quem passe boa parte dos dias trabalhando para garantir que o Parque de Exposições esteja limpo e organizado. Neste sábado (8), os pais que integram as equipes da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI) tiveram um momento diferente na rotina: um almoço em homenagem ao Dia dos Pais.

A confraternização reuniu trabalhadores responsáveis pela limpeza e manutenção do espaço durante a feira. Além do churrasco e do bolo, os servidores participaram de sorteios de prêmios e receberam sacolões.

O prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, participou do encontro e destacou a dedicação dos profissionais que permanecem mobilizados durante a Expoacre para manter o local em condições de receber o público.

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“É muito importante reconhecer esse trabalho que mantém a cidade limpa e bem cuidada. E nada mais justo do que homenagear esses trabalhadores em uma data tão especial como o Dia dos Pais”, afirmou.

Durante a confraternização, o prefeito também parabenizou os servidores da secretaria e estendeu a homenagem aos pais de toda a capital, desejando saúde, paz e prosperidade às famílias.

O secretário municipal de Cuidados com a Cidade, Tony Roque, ressaltou que as equipes mantêm uma rotina intensa de trabalho durante a Expoacre e seguem atuando mesmo aos domingos para atender às demandas da feira e de outras regiões da cidade.

“São guerreiros da nossa secretaria, que trabalham em serviços essenciais e emergenciais. Eles merecem muito mais, e esse almoço é uma pequena forma de homenagear os pais”, disse.

Segundo o secretário, a pasta mantém uma estrutura permanente no Parque de Exposições durante a programação, inclusive com suporte de alimentação para os trabalhadores. Para ele, o reconhecimento aos servidores também contribui para melhorar a qualidade do serviço prestado à população.

“O importante é sempre tratar bem o nosso colaborador. Sendo bem tratado, ele também vai cuidar bem da cidade”, afirmou.

O trabalhador Clebson de Deus Bonfim também destacou a importância do momento para as equipes. Segundo ele, muitos profissionais começam a jornada ainda nas primeiras horas do dia e passam boa parte do tempo trabalhando para manter o espaço organizado.

“Esse almoço é muito importante e gratificante. Muitos garis saem muito cedo de casa. Esse momento é mais um incentivo para os nossos colaboradores”, contou.

Para Maria Leilane, encarregada de equipe, a homenagem representa uma forma de reconhecer o esforço diário dos trabalhadores.

“É muito gratificante. É um carinho com os garis e com as margaridas, valorizando quem passa o dia trabalhando. Chegar aqui e ter um almoço desse é muito importante para todos nós”, afirmou.

Apesar do reforço das equipes no Parque de Exposições, a Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade mantém os serviços de limpeza e manutenção em outras regiões de Rio Branco. Conforme Tony Roque, os trabalhos continuam normalmente nos bairros e na região central, sem interrupção por causa da feira.

Somente no Parque de Exposições, a estimativa da secretaria é de que sejam recolhidas entre 10 e 15 toneladas de resíduos por dia durante a Expoacre. As equipes seguem mobilizadas durante toda a programação para manter o espaço limpo e organizado, enquanto outros servidores continuam atendendo às demandas de diferentes pontos da capital.