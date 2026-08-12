Cruzeiro e Flamengo se enfrentam pelo jogo de ida das oitavas da Libertadores

Cruzeiro e Flamengo iniciam nesta quarta-feira (12/8) a disputa por uma vaga nas quartas de final da Conmebol Libertadores. O jogo de ida ocorre às 21h30 no Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte.
O time carioca chega ao mata-mata após encerrar a fase inicial na liderança do Grupo A, contabilizando cinco vitórias. O Cruzeiro, por sua vez, garantiu a vaga com a segunda colocação do Grupo D e tenta construir vantagem em casa antes do duelo de volta.
Para o confronto em Belo Horizonte, as duas equipes chegam com projeções de formações mantidas pelos treinadores:
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Cruzeiro: Otávio; William, Fabrício Bruno, João Marcelo e Gabriel Rojas; Lucas Silva, Gerson e Matheus Pereira; Keny Arroyo, Bruno Rodrigues e Kaio Jorge.
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Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Samuel Lino.
A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo na televisão aberta, pelo canal GE TV no YouTube e na plataforma de streaming Paramount+.