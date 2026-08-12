12/08/2026
ContilNet Notícias Logo
12/08/2026
ContilPop
É oficial! Cristiano Ronaldo e Georgina se casam após 10 anos juntos
Promotor e juiz do Acre se casam em cenário paradisíaco do Nordeste
Quem é o cinegrafista demitido da Globo após agressão na Band
Mãe revela pergunta emocionante de filha sobre caso Isabella Nardoni
Carlinhos Maia revela como são os encontros com Lucas Guimarães
Rafa Vitti debocha dos votos de casamento de Gustavo Tubarão
TJ manda Gusttavo Lima indenizar dono de número de música
Goleiro Bruno processa Band e pede indenização de R$ 4 milhões
Zé Felipe explica por que filhas não voltaram para casa após cirurgia
Quem é o “influencer dotadão” preso por suspeita de tráfico

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam pelo jogo de ida das oitavas da Libertadores

Atual campeão do torneio continental, Rubro-Negro visita a Raposa em Belo Horizonte

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Cruzeiro e Flamengo se enfrentam pelo jogo de ida das oitavas da Libertadores
Partida das 21h30 terá transmissão na TV aberta, YouTube e serviço de streaming/ Foto: Reprodução

Cruzeiro e Flamengo iniciam nesta quarta-feira (12/8) a disputa por uma vaga nas quartas de final da Conmebol Libertadores. O jogo de ida ocorre às 21h30 no Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

O time carioca chega ao mata-mata após encerrar a fase inicial na liderança do Grupo A, contabilizando cinco vitórias. O Cruzeiro, por sua vez, garantiu a vaga com a segunda colocação do Grupo D e tenta construir vantagem em casa antes do duelo de volta.

Para o confronto em Belo Horizonte, as duas equipes chegam com projeções de formações mantidas pelos treinadores:

  • Cruzeiro: Otávio; William, Fabrício Bruno, João Marcelo e Gabriel Rojas; Lucas Silva, Gerson e Matheus Pereira; Keny Arroyo, Bruno Rodrigues e Kaio Jorge.

  • Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Samuel Lino.

A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo na televisão aberta, pelo canal GE TV no YouTube e na plataforma de streaming Paramount+.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.