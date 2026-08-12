Quase 70% dos acreanos não têm voto definido para governador, diz pesquisa espontânea

O levantamento tem margem de erro de 3,1 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%./Foto: ContilNet

Publicada nesta terça-feira (11), a pesquisa eleitoral realizada pela Delta aponta que a disputa pelo Governo do Acre ainda tem um alto número de eleitores sem voto definido. O levantamento mostra uma diferença significativa entre os resultados da pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, e da estimulada, em que os entrevistados recebem uma lista de opções.

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Na pergunta espontânea, 69,17% dos entrevistados não souberam dizer em quem pretendem votar ou preferiram não responder. O percentual corresponde a 696 das 1.006 pessoas ouvidas pela pesquisa.

Entre os nomes lembrados espontaneamente, Alan Rick aparece com 13,72% das intenções de voto, seguido por Mailza Assis, com 11,43%, e Tião Bocalom, com 3,98%.

O cenário muda quando os nomes dos candidatos são apresentados. Na pesquisa estimulada, o percentual de eleitores que não souberam responder ou não responderam cai para 15,50%, o equivalente a 156 entrevistados.

Com os nomes apresentados, Alan Rick aparece com 38,17%, enquanto Mailza Assis registra 25,15% e Tião Bocalom soma 14,02%.

A diferença entre os dois levantamentos evidencia o grau de indefinição do eleitorado. Na pergunta espontânea, em que o entrevistado precisa indicar um nome sem receber opções, quase sete em cada dez pessoas não apontaram candidato. Já com a apresentação dos nomes, esse percentual cai para pouco mais de 15%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 4 e 9 de agosto e ouviu 1.006 pessoas em 18 municípios do Acre. O levantamento tem margem de erro de 3,1 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%, e foi contratado pela TV Gazeta. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números AC-06787/2026 e BR-07604/2026.