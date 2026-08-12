Tempo firme e sol com nuvens predominam no Acre nesta quarta-feira

Rio Branco deve registrar máxima de até 31ºC; umidade do ar fica em torno de 45% nas regiões Leste e Sul do estado

Praça da Revolução/ Foto: Reprodução

O tempo firme, com predomínio de sol e variação de nuvens, marca a quarta-feira (12/8) no Acre, em Rondônia, no sul do Amazonas e em estados do Centro-Oeste. As informações são do portal O Tempo Aqui, editado pelo pesquisador meteorológico Davi Friale.

Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira (Leste e Sul do estado), o tempo permanece estável ao longo do dia. Não há probabilidade de chuvas intensas ou temporais. A umidade relativa do ar cai à tarde, com índices mínimos variando entre 45% e 55%, e máximas entre 85% e 95% ao amanhecer. Os ventos sopram de fracos a calmos, vindos do quadrante sudeste, com variações do sul e sudoeste.

Já no Centro e Oeste acreano, que abrange as microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo firme também predomina, mas há pequena possibilidade de pancadas isoladas e rápidas de chuva em pontos específicos. A umidade mínima na tarde dessa faixa varia de 60% a 70%, com rajadas de vento calmas do setor sudeste ao leste.

Confira as temperaturas previstas por município: