Tempo firme e sol com nuvens predominam no Acre nesta quarta-feira

O tempo firme, com predomínio de sol e variação de nuvens, marca a quarta-feira (12/8) no Acre, em Rondônia, no sul do Amazonas e em estados do Centro-Oeste. As informações são do portal O Tempo Aqui, editado pelo pesquisador meteorológico Davi Friale.
Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira (Leste e Sul do estado), o tempo permanece estável ao longo do dia. Não há probabilidade de chuvas intensas ou temporais. A umidade relativa do ar cai à tarde, com índices mínimos variando entre 45% e 55%, e máximas entre 85% e 95% ao amanhecer. Os ventos sopram de fracos a calmos, vindos do quadrante sudeste, com variações do sul e sudoeste.
Já no Centro e Oeste acreano, que abrange as microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo firme também predomina, mas há pequena possibilidade de pancadas isoladas e rápidas de chuva em pontos específicos. A umidade mínima na tarde dessa faixa varia de 60% a 70%, com rajadas de vento calmas do setor sudeste ao leste.
Confira as temperaturas previstas por município:
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Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 18ºC e 20ºC e máximas entre 29ºC e 31ºC;
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Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 18ºC e 20ºC e máximas entre 30ºC e 32ºC;
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Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 18ºC e 20ºC e máximas entre 30ºC e 32ºC;
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Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 19ºC e 21ºC e máximas entre 29ºC e 31ºC;
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Tarauacá e Feijó: mínimas entre 20ºC e 22ºC e máximas entre 30ºC e 32ºC;
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Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 21ºC e 23ºC e máximas entre 27ºC e 29ºC;
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Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 21ºC e 23ºC e máximas entre 27ºC e 29ºC.