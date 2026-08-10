Deivid estava em uma bicicleta quando foi atingido por uma motocicleta

Deivid estava em uma bicicleta quando foi atingido por uma motocicleta/Foto: ContilNet

Em meio a muita comoção, foi sepultado na manhã desta segunda-feira (10), em Sena Madureira, o corpo de Deivid da Silva dos Anjos, de 36 anos, que morreu após ser atingido por uma motocicleta durante um acidente ocorrido neste domingo (9).

Familiares, amigos e colegas de trabalho se reuniram para prestar as últimas homenagens ao jovem. O velório foi realizado na Capela Esperança e, posteriormente, o cortejo seguiu para o Cemitério São João Batista, onde ocorreu o sepultamento.

Deivid estava em uma bicicleta quando foi atingido por uma motocicleta na ladeira do Dimiro, localizada no bairro Florentino Moreno. Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, o veículo era conduzido por um adolescente de 16 anos, que não possuía habilitação.

Com o impacto, Deivid sofreu ferimentos graves, principalmente na região da cabeça. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para atendimento médico, mas não resistiu. Durante o deslocamento para o Pronto-Socorro de Rio Branco, a vítima sofreu uma parada cardíaca e morreu.

A morte do trabalhador causou grande comoção entre familiares, amigos e pessoas que conheciam Deivid, que foi lembrado durante as despedidas desta segunda-feira.