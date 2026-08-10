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‘Bandigato’ é preso suspeito de tráfico de drogas na Bahia; veja detalhes

Júnior Honorato acumula cerca de 27 mil seguidores nas redes sociais

Por Juan Vinícius, ContilNetAtualizado
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‘Bandigato’ é preso suspeito de tráfico de drogas na Bahia; veja detalhes
Vídeo viralizou nas redes sociais/Foto: Reprodução

O criador de conteúdo adulto Júnior Honorato, de 23 anos, foi preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas no domingo (9), no bairro de Pituaçu, em Salvador.

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A prisão ocorreu durante uma abordagem da Polícia Militar. Conforme o registro da ocorrência, três homens chamaram a atenção dos policiais e dois tentaram fugir com a aproximação da equipe, mas foram alcançados.

Na ação, foram apreendidos 45 potes, 10 pinos e três saquinhos com substância semelhante à cocaína. Os policiais também recolheram três celulares e um relógio.

LEIA TAMBÉM: Operação conjunta da PF e PCAC apreende 16 kg de cocaína na BR-317

Júnior Honorato e outro homem, de 32 anos, foram encaminhados à Central de Flagrantes de Salvador e autuados por tráfico de drogas. Um terceiro envolvido, de 20 anos, também foi levado à unidade policial. Após prestar depoimento, ele foi liberado.

 

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