Giullia declarou ainda que reagiu fisicamente para se defender/Foto: reprodução

Um relato publicado nas redes sociais pela dentista Giullia Falcão Kos, de 27 anos, trouxe à tona uma denúncia de violência doméstica que, segundo ela, se estende há cerca de dois anos. Na sexta-feira (14), o marido dela, o empresário Ivo Kos, sócio-fundador da securitizadora Virgo, foi preso em flagrante em São Paulo.

Giullia afirma que o episódio que resultou na prisão não teria sido um caso isolado. Em uma publicação no Instagram, ela contou que já havia recorrido à Justiça e buscado auxílio jurídico anteriormente na tentativa de interromper as supostas agressões.

“Faz dois anos que eu sofro agressões, eu já entrei com processos, já tentei, já tentei resolver isso da melhor forma, retirei queixa, entrei com queixa, nada foi feito, nenhuma medida foi tomada, entrei com advogado criminalista, tentando apaziguar, tentando resolver e nada foi feito. Hoje foi uma de mais das umas agressões que vem acontecendo em quase três anos de casamento”, disse.

A ocorrência que levou Ivo à delegacia teria começado após um jantar. Conforme informações do boletim de ocorrência obtidas pelo Metrópoles, o casal estava acompanhado de clientes do empresário e, no caminho de volta para casa, iniciou uma discussão.

Foi durante o trajeto que, de acordo com a versão apresentada por Giullia à polícia, o empresário teria dado socos nela dentro do carro. A dentista declarou ainda que reagiu fisicamente para se defender.

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A situação teria continuado quando chegaram ao endereço onde vivem. Giullia contou que não queria entrar na residência, mas teria sido puxada pelo marido para dentro do imóvel. Ainda conforme o depoimento, um segurança da rua teria auxiliado Ivo nesse momento.

A denúncia foi encaminhada à 4ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da capital paulista, onde o caso foi registrado. Ivo foi preso em flagrante e, após ser submetido à audiência de custódia, permaneceu detido.