Diff inaugura Espaço Samaúma em encontro que reuniu empresários do Acre

A novidade foi apresentada durante uma manhã que também contou com a realização do Conecta Líderes

A novidade foi apresentada durante uma manhã que também contou com a realização do Conecta Líderes Acre 2026./Foto: ContilNet

O Diff Hotel inaugurou nesta sexta-feira (14), em Rio Branco, o Espaço Samaúma, novo ambiente de eventos que amplia a estrutura do hotel e passa a receber programações de até 350 pessoas. A novidade foi apresentada durante uma manhã que também contou com a realização do Conecta Líderes Acre 2026, encontro voltado à discussão sobre negócios, liderança, economia e relações humanas.

O novo espaço é mais um investimento dos irmãos Túlio Lemos e Diogo Lemos, proprietários do Diff Hotel e, agora, também responsáveis pelo Espaço Samaúma. A estrutura foi pensada para ampliar as possibilidades oferecidas pelo empreendimento e atender eventos corporativos e sociais de maior porte.

De acordo com Túlio Lemos, a inauguração representa um momento importante para a expansão do hotel e dos serviços oferecidos aos clientes.

“Hoje é com muita alegria que o Diff Hotel inaugura seu novo espaço, a Galeria Diff e o Espaço Samaúma. O Espaço Samaúma é um novo espaço de eventos, uma ampliação do hotel, para podermos fazer eventos maiores”, afirmou.

Segundo Túlio, o ambiente tem capacidade para receber até 350 pessoas, podendo sediar diferentes formatos de eventos corporativos e sociais.

A inauguração reuniu empresários e representantes de diferentes segmentos da economia acreana. Entre os presentes estavam representantes da Nobre Rocha, X Tax Group, Macowski Decorações, A Casa do Rio, RP Cerimonial, Miragina, Fnelovale, Ana Ferreira, Wizard, Sem Fronteiras, Agroboi e Mitsubishi Motors. Também marcou presença Wania Pinheiro, empresária e jornalista como uma das representantes da ContilNet Notícias, Top Mídia e a produtora Orna Audiovisual, reforçando a presença de nomes ligados ao setor empresarial e à comunicação do Acre.

A escolha do Conecta Líderes Acre 2026 para marcar a abertura do Espaço Samaúma foi estratégica. A intenção dos proprietários era fazer com que a inauguração tivesse um propósito maior do que uma cerimônia tradicional e pudesse proporcionar um momento de encontro e discussão para o empresariado.

Conforme explicou Diogo Lemos, a proposta apresentada pela Liderança Afetiva foi abraçada justamente pela possibilidade de transformar a inauguração em uma oportunidade de troca de experiências e discussão de temas relevantes para o setor produtivo.

“A ideia, o pessoal da Liderança Afetiva teve a ideia e nós a abraçamos porque foi uma forma de marcar a inauguração do hotel, mas não com a mera inauguração, mas com um evento que fosse útil para todo o empresariado de Rio Branco e que surtisse um impacto importante para todo mundo”, explicou.

Foi nesse contexto que nasceu o Conecta Líderes Acre 2026, criado para reunir pessoas que ocupam posições de liderança e provocar discussões sobre os caminhos dos negócios, do trabalho e das relações humanas.

Para Vanessa Vogliotti, da Liderança Afetiva e uma das idealizadoras do encontro, a proposta era transformar a inauguração em um momento de conexão entre diferentes setores.

“Grandes transformações começam quando as pessoas certas se encontram”, destacou.

A primeira edição do Conecta Líderes contou com três painéis. O primeiro, conduzido pelo Dr. Giliar Nobre Rocha, apresentou um panorama do cenário econômico e das questões tributárias que estão presentes no cotidiano das empresas. Na sequência, Vanessa Vogliotti conduziu uma discussão sobre o fator humano nas organizações, abordando as relações de trabalho e a busca por resultados a partir da metodologia da liderança afetiva.

O terceiro painel ficou por conta do Dr. Felipe Neri, que discutiu as mudanças tributárias previstas e as consequências que poderão ser enfrentadas pelas empresas diante das novas exigências.

Com a presença de empresários de diferentes setores, a inauguração do Espaço Samaúma acabou se tornando também um ponto de encontro para o setor produtivo de Rio Branco. A proposta foi unir a apresentação da nova estrutura do Diff Hotel a um ambiente de troca de experiências e discussão sobre os desafios que fazem parte do mundo dos negócios.

Com capacidade para até 350 pessoas, o Espaço Samaúma passa a integrar a estrutura do Diff Hotel como uma nova opção para eventos de maior porte na capital acreana, atendendo desde encontros corporativos até celebrações sociais.

A inauguração marca uma nova fase para os irmãos Túlio e Diogo Lemos à frente do empreendimento, que agora ampliam a atuação do Diff Hotel com uma estrutura voltada para receber grandes encontros. Mais do que abrir as portas de um novo ambiente, a estreia do Espaço Samaúma foi acompanhada por uma programação que colocou empresários e lideranças frente a frente para discutir ideias, desafios e oportunidades, reforçando a proposta de criar um espaço para conexões, negócios e novos caminhos para o Acre.