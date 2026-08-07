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Acreana precisa de doação de sangue e familiares pedem apoio da população

A doação pode ser feita por pessoas com qualquer tipo sanguíneo

Por Sávio Buriti, ContilNetAtualizado
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Acreana precisa de doação de sangue e familiares pedem apoio da população
A família reforça o pedido de apoio e destaca que cada doação representa uma oportunidade de contribuir. /Foto: reprodução

Familiares e amigos de Almerinda Lorenço Vasques estão mobilizando uma campanha de solidariedade em busca de doações de sangue para ajudar no tratamento da paciente.

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A doação pode ser feita por pessoas com qualquer tipo sanguíneo. Os interessados devem comparecer ao Hemoacre, em Rio Branco, e informar o nome de Almerinda no momento do atendimento.

LEIA TAMBÉM: Com doença grave, marido de advogada acreana precisa de doação de sangue

A família reforça o pedido de apoio e destaca que cada doação representa uma oportunidade de contribuir para a recuperação da paciente. Um gesto simples de solidariedade pode ajudar a salvar vidas.

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