O candidato ao Governo do Acre pelo Agir, Dr. Luisinho, inicia o primeiro dia oficial de campanha, neste domingo (16), com uma agenda voltada ao contato direto com a população. A programação começa com um café da manhã no Mercado Municipal Elias Mansour e segue com visitas a comerciantes e moradores de diferentes regiões de Rio Branco.
Após o café da manhã, Dr. Luisinho percorre o Mercado Aziz Abucater, onde pretende conversar com comerciantes e com a população. A agenda inclui ainda um almoço no Parque Chico Mendes.
Às 15h, o candidato participa de um encontro com lideranças e moradores da região da Transacreana. A atividade faz parte da estratégia apresentada pela campanha de iniciar a disputa eleitoral com presença nas comunidades e diálogo direto com os moradores.
LEIA TAMBÉM: Eleições 2026: candidatos ao Governo iniciam campanha pelo Acre
À noite, a agenda termina na Igreja Assembleia de Deus, durante o encontro “Face a Face”, com o missionário Jorge.
A campanha define o primeiro dia como uma caminhada “perto das pessoas, ouvindo o povo e reafirmando o compromisso de construir um novo Acre”.