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Página de Thor compara vice Socorro Rodrigues à Mulher-Maravilha

Postagem ressaltou o papel que Socorro deverá desempenhar na chapa

Por Juan Vinícius, ContilNet
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Página de Thor compara vice Socorro Rodrigues à Mulher-Maravilha
Postagem ressaltou o papel que Socorro deverá desempenhar na chapa/Foto: Arquivo/Assessoria

Uma publicação feita pela página “A Matelada do Thor”, no Instagram, perfil dedicado ao apoio à candidatura de Thor Dantas ao governo do Acre, destacou nesta quinta-feira (13) a candidata a vice-governadora Socorro Rodrigues.

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Em tom descontraído, a postagem ressaltou o papel que Socorro deverá desempenhar na chapa e afirmou que a advogada não pretende ocupar uma posição apenas simbólica em uma eventual gestão.

Postagem ressaltou o papel que Socorro deverá desempenhar na chapa/Foto: reprodução

“Tem vice que vira governador. Tem vice que passa quatro anos tentando mostrar que existe. Tem vice que só aparece na fotografia. E tem Socorro Rodrigues, que não precisa descobrir o próprio superpoder. Já chega sabendo o tamanho da missão”, diz parte da publicação.

LEIA TAMBÉM: Plano de governo: Thor quer cortar filas da Saúde pela metade e novo concurso

O texto também destaca a trajetória profissional da candidata, citando sua atuação como advogada e sua experiência em ouvir, negociar e buscar soluções. Segundo a página, Thor Dantas já sinalizou que pretende contar com uma vice presente e envolvida nas decisões de governo.

A publicação ainda fez uma brincadeira ao comparar Socorro à personagem Mulher-Maravilha.

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