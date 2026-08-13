Postagem ressaltou o papel que Socorro deverá desempenhar na chapa

Postagem ressaltou o papel que Socorro deverá desempenhar na chapa/Foto: Arquivo/Assessoria

Uma publicação feita pela página “A Matelada do Thor”, no Instagram, perfil dedicado ao apoio à candidatura de Thor Dantas ao governo do Acre, destacou nesta quinta-feira (13) a candidata a vice-governadora Socorro Rodrigues.

Em tom descontraído, a postagem ressaltou o papel que Socorro deverá desempenhar na chapa e afirmou que a advogada não pretende ocupar uma posição apenas simbólica em uma eventual gestão.

“Tem vice que vira governador. Tem vice que passa quatro anos tentando mostrar que existe. Tem vice que só aparece na fotografia. E tem Socorro Rodrigues, que não precisa descobrir o próprio superpoder. Já chega sabendo o tamanho da missão”, diz parte da publicação.

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O texto também destaca a trajetória profissional da candidata, citando sua atuação como advogada e sua experiência em ouvir, negociar e buscar soluções. Segundo a página, Thor Dantas já sinalizou que pretende contar com uma vice presente e envolvida nas decisões de governo.

A publicação ainda fez uma brincadeira ao comparar Socorro à personagem Mulher-Maravilha.