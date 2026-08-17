Eleições 2026: qual a ordem de votação nas urnas?

Brasileiros irão às urnas no dia 4 de outubro para o primeiro turno

Brasileiros irão às urnas no dia 4 de outubro para o primeiro turno | Foto: Reprodução

A campanha das eleições de 2026 já está em andamento, e os brasileiros irão às urnas no dia 4 de outubro para o primeiro turno. Neste ano, além da escolha para presidente, governador e deputados, o eleitor terá dois votos para o Senado.

A Justiça Eleitoral já definiu a ordem em que os cargos aparecerão na urna eletrônica. O primeiro voto será para deputado federal. Logo depois, o eleitor escolherá o candidato a deputado estadual ou distrital.

Na sequência, serão registrados os dois votos para senador. Neste ano, duas das três vagas de cada estado e do Distrito Federal no Senado estarão em disputa, por isso o eleitor poderá escolher dois candidatos diferentes para o cargo.

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Após as escolhas para o Senado, a urna apresentará a votação para governador e vice-governador. Por último, o eleitor escolherá o presidente e o vice-presidente da República.

Como o eleitor precisará digitar os números de vários candidatos, a Justiça Eleitoral recomenda levar uma “colinha” de papel com os números anotados na mesma ordem da votação.