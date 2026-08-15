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Em Mâncio Lima, Alan Rick defende estrada para Pucallpa

Senador defendeu ações para aproveitar as potencialidades da região

Por Redação ContilNet
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Em Mâncio Lima, Alan Rick defende estrada para Pucallpa
Senador defendeu ações para aproveitar as potencialidades da região/Foto: Assessoria

O senador e candidato ao governo do Acre, Alan Rick (Republicanos), cumpriu agenda neste sábado, 15, em Mâncio Lima. Durante a passagem pelo município, ele defendeu ações para aproveitar as potencialidades da região, fortalecer a produção rural, ampliar o turismo e abrir novos mercados por meio da ligação rodoviária com o Peru.

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Alan Rick voltou a defender a construção de uma estrada-parque ligando o Acre a Pucallpa. A proposta busca consolidar um corredor estratégico entre o Brasil e o Peru, ampliar o comércio e facilitar o escoamento da produção do Vale do Juruá.

Segundo o candidato, a ligação pode ser construída com padrões rigorosos de sustentabilidade, incluindo faixas de proteção, passagens de fauna e monitoramento da biodiversidade.

Senador defendeu ações para aproveitar as potencialidades da região/Foto: Assessoria

“Em vez de dizer que não pode ser feito, precisamos ter competência e coragem para defender uma estrada-parque que una crescimento econômico e conservação da Serra do Divisor. Como senador, já defendo essa ligação. Como governador, vou destravar esse debate e trabalhar para unir o Juruá a Pucallpa”, afirmou.

Produção diversificada

A agenda também incluiu visitas à sede da CooperCafé e à plantação de Jonas Lima, produtor rural e presidente da Cooperativa. Para o senador, o crescimento da cafeicultura acreana é resultado, principalmente, do trabalho dos produtores.

“Tem muita gente querendo aparecer como pai da produção de café no Acre. Para mim, os pais dessa produção são os produtores e as produtoras que trabalham todos os dias. Nosso compromisso é apoiá-los, fortalecer a produção e avançar na industrialização do café dentro do nosso estado”, declarou.

Além do café, Alan destacou outras atividades importantes para a economia de Mâncio Lima, como a produção de mamão, mandioca e coco, além da piscicultura. Ele defendeu mais apoio aos produtores, assistência técnica, acesso a equipamentos e melhores condições para o beneficiamento, o transporte e a comercialização dos produtos.

Senador defendeu ações para aproveitar as potencialidades da região/Foto: Assessoria

“A região tem uma produção diversificada e muito potencial para crescer. Precisamos apoiar quem trabalha, agregar valor ao que é produzido aqui e criar condições para que esses produtos cheguem a novos mercados”, disse.

Turismo como fonte de emprego e renda

A programação em Mâncio Lima também incluiu visitas à Vila Japiim e à Alameda das Águas, um dos cartões-postais do município, mas fechado em pleno final de semana. Nos locais, Alan Rick destacou as belezas naturais, a cultura e o potencial turístico de Mâncio Lima e de todo o Vale do Juruá.

O candidato citou ainda a Serra do Divisor, com suas cachoeiras, trilhas e biodiversidade, além da cultura indígena e ribeirinha, da culinária regional e da hospitalidade da população.

Senador defendeu ações para aproveitar as potencialidades da região/Foto: Assessoria

“A Serra do Divisor é um jardim de Deus. O Juruá tem tudo para se tornar um grande polo turístico, movimentar a economia e gerar emprego e renda nas comunidades. Vamos investir na infraestrutura necessária para fazer o turismo acontecer de verdade”, afirmou.

Acompanharam a agenda o deputado federal e candidato à reeleição Roberto Duarte, Mirla Miranda, Jonas Lima, além de lideranças e produtores da região.

Senador defendeu ações para aproveitar as potencialidades da região/Foto: Assessoria

Senador defendeu ações para aproveitar as potencialidades da região/Foto: Assessoria

Senador defendeu ações para aproveitar as potencialidades da região/Foto: Assessoria

 

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria
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