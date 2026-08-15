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Dois são presos após câmeras flagrarem grupo antes de homicídio

Os dois homens foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Tarauacá

Por Redação ContilNetAtualizado
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Dois são presos após câmeras flagrarem grupo antes de homicídio
A ação foi conduzida pela Delegacia-Geral de Tarauacá/Foto: PCAC

Dois homens suspeitos de envolvimento em um homicídio ocorrido na tarde da última sexta-feira (14) foram presos em Tarauacá. O assassinato ocorreu no bairro Avelino Leal, no município de Tarauacá, e a vítima, um homem de 31 anos, foi encontrada sem vida dentro de uma residência.

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De acordo com informações da Polícia Civil do Acre, os homens foram presos neste sábado (15). A análise de imagens de câmeras de segurança permitiu identificar um veículo Fiat Siena, cor prata, chegando ao local. Em seguida, cinco pessoas encapuzadas foram vistas entrando na residência onde a vítima foi encontrada.

Durante as investigações, o motorista de aplicativo que conduzia o veículo disse que havia sido chamado para uma corrida e teria sido obrigado pelo grupo a levá-los até a residência da vítima.

Segundo o relato, após o crime, os envolvidos retornaram ao veículo e foram deixados nas proximidades do Ramal da Fazenda Jaburú. Com as informações, os investigadores localizaram um dos suspeitos, identificado como A. D. V. da C., que foi reconhecido pelo motorista de aplicativo e recebeu voz de prisão.

Na manhã deste sábado, 15, os policiais localizaram outro suspeito, identificado pelas iniciais G.L.R., em uma residência abandonada no bairro Senador Pompeu. 

Segundo a polícia, ele resistiu à abordagem e tentou fugir, sendo necessário o uso de força moderada e algemas para contê-lo. Durante a ação, os policiais encontraram com ele uma quantidade de maconha e uma faca.

Os dois homens foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Tarauacá. As investigações continuam para identificar e localizar os demais envolvidos no homicídio.

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