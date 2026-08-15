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Quem era o empresário acreano que morreu após luta contra doença rara

Em julho, Rafael viajou para São Paulo para iniciar um tratamento em um hospital especializado

Por Redação ContilNet
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Quem era o empresário acreano que morreu após luta contra doença rara
Rafael Brito de Sá morreu aos 32 anos/Foto: Reprodução

Morreu na última sexta-feira (14), aos 32 anos, o acreano Rafael Brito de Sá, que estava internado em São Paulo para tratar uma doença rara que afetava a medula óssea. A informação foi divulgada por familiares nas redes sociais.

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O empresário fazia tratamento contra Aplasia Medular Gravíssima, uma doença rara que faz a medula óssea deixar de produzir adequadamente as células do sangue. A condição pode provocar anemia grave, infecções recorrentes e sangramentos.

LEIA TAMBÉM: Morre Rafael Brito de Sá, acreano que tratava doença rara em SP

Rafael era marido da advogada acreana Caroline Dantas e deixa o filho Bernardo. Nascido em 12 de julho de 1994, Rafael morreu no dia 14 de agosto de 2026.

Diagnóstico de Aplasia Medular Gravíssima

Em junho, o empresário passou mal e foi levado para o hospital. Os médicos observaram que as plaquetas estavam muito baixas e iniciaram a investigação até descobrir a doença.

A doença é uma das condições que afetam a medula óssea que, por sua vez, corresponde a um tecido gelatinoso encontrado dentro de alguns ossos. A medula óssea é considerada a “fábrica” do sangue, pois sua função consiste em produzir as células sanguíneas: glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas.

Em julho, Rafael viajou para São Paulo para iniciar um tratamento em um hospital especializado na doença e tentar encontrar um doador de medula óssea compatível. Durante o tratamento, o empresário precisou receber transfusões de sangue para dar seguimento aos procedimentos médicos.

No dia 18 de julho, Rafael foi para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após apresentar uma piora no quadro clínico. Desde então, o empresário seguiu na UTI em tratamento.

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