Encontro na Expoacre celebra protagonismo feminino no agronegócio

O evento reuniu participantes de diferentes municípios e colocou em evidência histórias de mulheres. /Foto: reprodução

O protagonismo feminino no agronegócio acreano esteve em destaque na última sexta-feira (7), durante o Conexão – Mulheres do Agro Acre, realizado no Espaço de Leilões da Expoacre 2026. O encontro reuniu produtoras rurais, empresárias, pesquisadoras, comunicadoras e lideranças para compartilhar experiências e discutir os diferentes espaços ocupados pelas mulheres no setor.

Promovido pelo Sistema FAEAC/SENAR/Sindicatos, o evento reuniu participantes de diferentes municípios e colocou em evidência histórias de mulheres que vêm ampliando sua participação no campo, na gestão, na comunicação e em outras áreas ligadas às cadeias produtivas do agronegócio.

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Caravanas de mulheres de Xapuri, Plácido de Castro, Acrelândia e Sena Madureira participaram da programação. Entre as participantes estavam as presidentes dos Sindicatos Rurais de Xapuri, Maria Audilena da Silva Novaes, e de Sena Madureira, Maria Lourdes Hoffmann. As duas também foram homenageadas durante o encontro.

A programação foi pensada como um espaço de troca e conexão entre as participantes. Para a influenciadora e mestre de cerimônias Mariana Tavares, a proposta foi valorizar diferentes trajetórias e mostrar a força das mulheres quando atuam de forma conjunta.

“O evento foi idealizado e pensado para as mulheres do agro, criando um espaço para que elas pudessem se encontrar, compartilhar suas histórias e perceber a força que possuem quando estão conectadas”, destacou.

A comunicação também esteve entre os temas discutidos durante o encontro. O painel “Mulheres que Comunicam o Agro” reuniu a jornalista especializada em agronegócio e pecuarista Carol Vinholli e a engenheira agrônoma e empresária Manoela Souza. A conversa abordou a importância de aproximar o agronegócio da sociedade, dar visibilidade ao trabalho desenvolvido no campo e contar as histórias de quem participa diretamente da produção rural.

Outro momento da programação foi a palestra “Agro em Números”, apresentada pela pecuarista e produtora rural Elimar Teixeira. A atividade destacou a importância dos dados para compreender a dimensão do setor, seus avanços e as oportunidades para o agronegócio.

A cafeicultura também ganhou espaço na programação. Na roda de conversa “Mulheres do Café Acreano”, Patrícia Parente, Aliny Alencar e Patrícia Albuquerque compartilharam experiências e falaram sobre a participação feminina no fortalecimento da cadeia produtiva do café no Acre.

O evento também contou com o momento “Feito no Acre”, dedicado à valorização de iniciativas e produtos desenvolvidos no estado. Durante a atividade, a coordenadora-geral do Fórum Empresarial do Acre, Tíssia Veloso, destacou a presença feminina nos espaços de decisão.

“O poder feminino na liderança transforma realidades, gera oportunidades e contribui para o desenvolvimento do Acre”, afirmou.

A Campanha Pedro e Thiago também foi apresentada durante o encontro. No encerramento, a convidada Vanessa Vogliotti conduziu a palestra “Liderança feminina: a força que transforma o agro”, reforçando a importância da presença das mulheres em posições de liderança e tomada de decisões.

Um dos momentos de destaque foi a homenagem a mulheres com trajetórias ligadas ao agronegócio, à pesquisa, ao empreendedorismo, à comunicação, à gestão e à representação do setor rural. Foram homenageadas Karin Barreiros, Jaluza Braga, Bárbara Moraes, Irinéia Barbosa, Flavia Maria Lavocat Barbosa, Celina Ludovina Marques Correia (Tutu Saraiva), Maria Cleildes Lima de Moraes, Selma Eliana Medeiros Ribeiro, Maria Elena Barcelo Leite, Elimar Teixeira, Bruna Laurindo Rosa, Luciana Mendonça Moreto, Estela Pires, Neia Moura, Keyti Kety Souza, Temylles Silva, Maria Audilena da Silva Novaes e Maria Lourdes Hoffmann.

Como símbolo do reconhecimento, as homenageadas receberam chapéus personalizados produzidos pela Chapelaria Sol e Lua. A homenagem reuniu mulheres de diferentes gerações e áreas de atuação, destacando trajetórias marcadas pelo pioneirismo, pela continuidade de negócios familiares, pela inovação e por novas formas de participação no agronegócio acreano.

A procuradora-geral do Estado, Janete Melo, participou do evento representando a governadora Mailza Assis. Durante sua fala, destacou a importância da participação feminina no setor e afirmou que o agronegócio está entre as prioridades do governo estadual.

“Este é um evento lindíssimo, feito e pensado para as mulheres. A pauta do agronegócio é inegociável, porque, quando o setor funciona, o nosso estado avança, gera empregos e amplia a renda”, afirmou.

O presidente da FAEAC, Assuero Veronez, também destacou a realização do encontro e defendeu a ampliação da presença feminina nas diferentes áreas do agronegócio.

“Ficamos muito felizes com a realização deste evento. Precisamos continuar incentivando e impulsionando a presença das mulheres nos diferentes espaços do agro, da produção à gestão e à liderança”, afirmou.