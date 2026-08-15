Votação popular está aberta pela internet e terá peso importante na disputa

Concurso acontece nos próximos dias/Foto: Reprodução

O Acre terá representante na 50ª edição do Miss Brasil Gay, um dos mais tradicionais concursos voltados ao público LGBTQIA+ no país. A acreana Eva Machado levará o nome do estado à disputa, marcada para o próximo sábado, 22 de agosto, em Juiz de Fora, Minas Gerais.

Eva Machado concorrerá ao título de Miss Brasil Gay 2026 representando o Acre e disputará a coroa com candidatas de diferentes estados brasileiros. A edição comemorativa será realizada no Terrazzo e celebra cinco décadas de história do concurso.

Antes mesmo da realização da final, o público já pode ajudar a representante acreana na competição. A votação popular está aberta pela internet e terá peso importante na disputa: a candidata que receber o maior número de votos garantirá classificação direta para o Top 6 do concurso.

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Com isso, acreanos podem participar da mobilização em apoio a Eva Machado e contribuir para que a representante do estado avance diretamente para uma das principais etapas da competição.

Inicialmente, o Miss Brasil Gay havia anunciado representantes das 27 unidades da Federação. No entanto, a candidata do Espírito Santo desistiu da participação, deixando a edição deste ano com 26 concorrentes.