Promotor também respondeu a algumas das manifestações consideradas mais desrespeitosas

Promotor também respondeu a algumas das manifestações consideradas mais desrespeitosas/Foto: reprodução

O anúncio do casamento entre o promotor de Justiça Thalles Ferreira, do Ministério Público do Acre (MP-AC), e o juiz Caique Cirano Di Paula, do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), foi alvo de comentários homofóbicos nas redes sociais. As manifestações ocorreram após a divulgação de fotos do casal durante um ensaio realizado na praia.

Diante dos ataques, Thalles afirmou, em entrevista ao G1, que identificou alguns dos perfis responsáveis e preservou informações que poderão ser utilizadas para a adoção das medidas cabíveis. Segundo o promotor, a decisão busca evitar que manifestações de violência e preconceito sejam naturalizadas.

As imagens foram inicialmente compartilhadas no perfil do promotor e posteriormente repercutidas pelo site ContilNet. Na publicação, alguns internautas fizeram comentários preconceituosos e criticaram a exposição do relacionamento.

“Nunca poderíamos nos calar. Eu, especialmente. Depois de tantos anos de atuação como promotor de Justiça na defesa dos direitos humanos, seria incoerente exigir coragem das vítimas e, quando a violência atravessasse a minha própria vida, escolher o silêncio. Minha atuação profissional sempre me ensinou que direitos somente permanecem vivos quando alguém decide defendê-los — inclusive quando isso exige falar da própria dor”, disse o promotor em entrevista ao g1.

LEIA TAMBÉM: Promotor e juiz do Acre se casam em cenário paradisíaco do Nordeste

O promotor também respondeu a algumas das manifestações consideradas mais desrespeitosas. Ele explicou que a intenção foi demonstrar que os ataques não o intimidam e reforçar a necessidade de discutir o preconceito.

Thalles ressaltou ainda que a repercussão do episódio evidencia como manifestações homofóbicas continuam presentes nas redes sociais e defendeu que situações desse tipo não sejam encaradas como normais.

Os dois estão juntos há dois anos e oficializaram a união na última terça-feira (11), em São Miguel dos Milagres, Alagoas. Antes da cerimônia, os dois participaram de um ensaio fotográfico na praia.

O G1 divulgou os prints dos comentários homofóbicos:

Conteúdo Original / Fonte: g1