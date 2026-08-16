Ex-editor do Jornal do Brasil e analista de TV, Luiz Gutemberg morre em Brasília

Profissional teve passagens marcantes pelo Jornal do Brasil, revista Veja e TV Bandeirantes

Causa da morte foi complicação por pneumonia; data do sepultamento não foi confirmada/ Foto: Reprodução

O jornalista e escritor Luiz Gutemberg morreu na tarde deste domingo (16), aos 88 anos, no Hospital do Coração, em Brasília. Ele estava internado para tratamento de uma pneumonia.

Natural de Maceió (AL), Gutemberg completaria 89 anos no próximo dia 24 de agosto. O jornalista deixa quatro filhos. Até o momento, a família não divulgou informações sobre o local e o horário do velório.

Ao longo de mais de quatro décadas de carreira, o profissional trabalhou em alguns dos principais veículos de imprensa do país, com destaque para a passagem pelo Jornal do Brasil.

Ele se mudou para Brasília em 1969, ano em que assumiu o cargo de editor-assistente da revista Veja na capital federal. Na década de 1980, dedicou-se também à literatura. Em 1987, lançou a obra O Jogo da Gata Parida, livro que figurou durante meses entre os mais vendidos do mercado nacional.

Gutemberg também teve presença na gestão pública ao trabalhar como assessor do Palácio do Planalto durante o governo do presidente José Sarney (1985-1990).

Nos anos seguintes, ganhou projeção nacional como analista político da TV Bandeirantes. Na emissora, participou da cobertura de episódios centrais da história recente do país, incluindo a eleição presidencial de 1989 — a primeira direta após a ditadura militar — e o processo de impeachment do ex-presidente Fernando Collor, em 1992.