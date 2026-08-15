Farmou aura! Com ‘ajuda’ de Chico Mendes, influenciador lança novo vídeo

Criador de conteúdo aproveitou monumento no centro de Rio Branco para compor produção

Criador fez mais uma dança que promete viralizar. — Foto: Reprodução

O criador de conteúdo Vitor Macário publicou mais um vídeo de dança nas redes sociais e, desta vez, escolheu um dos pontos conhecidos de Rio Branco como cenário: a estátua de Chico Mendes, na praça Povos da Floresta, no centro da capital acreana.

Com uma “ajudinha” do monumento, Macário aparece dançando ao som de Ritmo de Ferro. O vídeo já ultrapassou 43 mil visualizações e começa a chamar atenção dos internautas.

LEIA TAMBÉM: Vitor Macário é presença VIP no estande do ContilNet na Expoacre

Na legenda, o influenciador escreveu “Macário del ritmo”, acompanhando a frase com emojis; nos comentários, os seguidores entraram na brincadeira e reagiram ao novo vídeo. Um deles escreveu: “PARE ADM, O GOAT, O SER DE TODOS OS TEMPOS, EU ESTOU FICANDO SEM AURA!”.

Também apareceram comentários como “A sola desse sapato é infinita”, “Esse meu cunhado é sensacional” e “o cara lançou outra”, além de diversas reações com emojis.