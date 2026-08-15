15/08/2026
ContilNet Notícias Logo
15/08/2026
ContilPop
Nicole Kidman revela que quase abandonou carreira por Tom Cruise
Mãe de Virginia faz homenagem carinhosa de aniversário ao ex-namorado
Vídeo da luta que deixou Prichard Colón em estado vegetativo viraliza
Conor Kennedy apoia alistamento na Ucrânia após ordem da Rússia
Expulso do De Férias com o Ex, Lucas Ranhol nega acusação de assédio
Robbie Williams revela diagnóstico de autismo aos 52 anos
“Menina do Ministério Etrom” é presa após ofensas racistas em hotel
Cristiano Ronaldo e Georgina se casam em mansão milionária
Bumbum de Virginia acende alerta sobre harmonização glútea
Morre aos 28 anos o influenciador e gamer Michiel Vandeweert

Farmou aura! Com ‘ajuda’ de Chico Mendes, influenciador lança novo vídeo

Criador de conteúdo aproveitou monumento no centro de Rio Branco para compor produção

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Farmou aura! Com ‘ajuda’ de Chico Mendes, influenciador lança novo vídeo
Criador fez mais uma dança que promete viralizar. — Foto: Reprodução

O criador de conteúdo Vitor Macário publicou mais um vídeo de dança nas redes sociais e, desta vez, escolheu um dos pontos conhecidos de Rio Branco como cenário: a estátua de Chico Mendes, na praça Povos da Floresta, no centro da capital acreana.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Com uma “ajudinha” do monumento, Macário aparece dançando ao som de Ritmo de Ferro. O vídeo já ultrapassou 43 mil visualizações e começa a chamar atenção dos internautas.

LEIA TAMBÉM: Vitor Macário é presença VIP no estande do ContilNet na Expoacre

Na legenda, o influenciador escreveu “Macário del ritmo”, acompanhando a frase com emojis; nos comentários, os seguidores entraram na brincadeira e reagiram ao novo vídeo. Um deles escreveu: “PARE ADM, O GOAT, O SER DE TODOS OS TEMPOS, EU ESTOU FICANDO SEM AURA!”.

Também apareceram comentários como “A sola desse sapato é infinita”, “Esse meu cunhado é sensacional” e “o cara lançou outra”, além de diversas reações com emojis.

 

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.