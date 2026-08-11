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FGB divulga lista com projetos inscritos em edital de intercâmbio cultural

Ao todo, 92 projetos foram inscritos e disputam R$ 998,5 mil em recursos da PNAB

Por Anne Nascimento, ContilNet
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FGB divulga lista com projetos inscritos em edital de intercâmbio cultural
Ao todo, foram 92 inscrições. — Foto: ContilNet

A Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil (FGB) divulgou, na edição desta terça-feira (11) do Diário Oficial do Estado (DOE), a relação de projetos inscritos no Edital nº 06/2026 – Pequenos Apoios – Intercâmbio Cultural, financiado pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

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Ao todo, foram 92 inscrições, distribuídas entre pessoas físicas, pessoas jurídicas, entidades representativas de segmentos culturais, microempreendedores individuais (MEIs) e grupos informais. Os projetos inscritos somam R$ 998,5 mil em recursos solicitados.

Foram apresentados nas áreas de dança, música, teatro, audiovisual, cinema, literatura, artes visuais, cultura indígena, capoeira, fotografia e cultura digital, entre outras manifestações culturais.

LEIA TAMBÉM: Saiu! FGB publica resultados de premiações culturais; confira

A maior parte das inscrições foi feita por pessoas físicas, com 69 projetos, que representam R$ 720.187,50 em recursos. Também foram registrados 11 projetos de pessoas jurídicas, quatro de entidades representativas de segmentos culturais, três de MEIs e cinco de grupos informais.

O edital prevê apoio financeiro de R$ 10.437,50 para cada projeto das categorias de pessoa física, pessoa jurídica, MEI e grupo informal. Para as entidades representativas de segmentos culturais, o valor previsto é de R$ 20 mil por proposta.

A relação foi publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (11), conforme documento assinado pelo diretor-presidente da FGB, Klowsbey Viegas Pereira.

A lista divulgada nesta etapa corresponde aos projetos inscritos e ainda não representa o resultado final de seleção.

VEJA A LISTA COMPLETA:

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