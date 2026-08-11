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Inmet emite alerta de chuvas intensas para todo o Acre nesta terça-feira

Aviso de perigo potencial prevê chuva de até 50 mm por dia e ventos de até 60 km/h em todo o estado

Por Anne Nascimento, ContilNet
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Inmet prevê risco de chuvas intensas e ventos fortes ao longo deste sábado (25). O aviso, classificado com grau de severidade “perigo”
Instituto também orienta que os moradores evitem utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada. — Foto: Anne Nascimento/ContilNet

O Acre está sob alerta de chuvas intensas nesta terça-feira (11), conforme aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta, que iniciou às 8h45, abrange todo o estado e permanece válido até as 23h59.

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Classificado como “Perigo Potencial”, o aviso prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos com velocidade entre 40 e 60 km/h.

Apesar de o risco ser considerado baixo, o Inmet alerta para a possibilidade de cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas durante os períodos de chuva.

LEIA TAMBÉM: Ciclone bomba pode se formar e atingir o Brasil; Inmet dispara alerta

A recomendação é que, durante rajadas de vento, a população evite permanecer ou se abrigar debaixo de árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, devido ao risco de quedas.

O instituto também orienta que os moradores evitem utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as tempestades.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo número do Corpo de Bombeiros, o 193.

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