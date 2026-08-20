A iniciativa faz parte da programação oficial da Semana da Diversidade do Acre

Nany People/Foto: Reprodução

Rio Branco se prepara para receber um dos nomes mais icônicos do cenário artístico e do empreendedorismo do Brasil. No dia 8 de setembro, às 19h, o Auditório do Detran será o palco do encontro “Orgulho também é estratégia: empreendedorismo plural em primeira pessoa”, por Nany People.

A iniciativa faz parte da programação oficial da Semana da Diversidade do Acre, uma realização conjunta da Associação de Hotéis do Acre (AHAC), Governo do Estado e Prefeitura de Rio Branco, que busca movimentar o debate sobre inclusão, mercado e inovação social na região.

Serviço