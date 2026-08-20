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Nany People vem ao Acre mais uma vez para realizar palestra; confira

A iniciativa faz parte da programação oficial da Semana da Diversidade do Acre

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet
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Nany People vem ao Acre mais uma vez para realizar palestra; confira
Nany People/Foto: Reprodução

Rio Branco se prepara para receber um dos nomes mais icônicos do cenário artístico e do empreendedorismo do Brasil. No dia 8 de setembro, às 19h, o Auditório do Detran será o palco do encontro “Orgulho também é estratégia: empreendedorismo plural em primeira pessoa”, por Nany People.

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Palestra será dia 8 de setembro

Palestra será dia 8 de setembro/Foto: Reprodução

A iniciativa faz parte da programação oficial da Semana da Diversidade do Acre, uma realização conjunta da Associação de Hotéis do Acre (AHAC), Governo do Estado e Prefeitura de Rio Branco, que busca movimentar o debate sobre inclusão, mercado e inovação social na região.

Serviço

  • O quê: Palestra “Orgulho também é estratégia: empreendedorismo plural em primeira pessoa”, com Nany People
  • Quando: 8 de setembro
  • Horário: 19h
  • Onde: Auditório do Detran – Rio Branco, AC
  • Realização: AHAC, Governo do Estado do Acre e Prefeitura de Rio Branco (integrando a Semana da Diversidade)
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