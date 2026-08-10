O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia Civil/Foto: Reprodução

Uma situação de violência doméstica terminou em uma perseguição policial e na prisão de um homem na noite deste domingo (9), em Tarauacá. O caso chamou a atenção pela atitude do suspeito, que fugiu levando a própria filha, de apenas 1 ano, após a chegada da Polícia Militar.

A guarnição foi acionada pelo COPOM e, ao chegar ao endereço informado, encontrou o homem agredindo a companheira. A mulher estava com a criança nos braços no momento da agressão.

Ao notar a presença dos policiais, o suspeito tomou a bebê da mãe e saiu correndo por vários quintais. Durante a fuga, ele manteve a criança posicionada à frente do corpo, dificultando a aproximação dos militares.

A perseguição terminou em uma plantação de bananeiras. Os policiais cercaram o homem e iniciaram uma negociação para convencê-lo a entregar a filha. Como ele não atendia às ordens e apresentava resistência, foi necessário realizar a contenção.

Os militares conseguiram retirar a bebê do poder do suspeito. A criança estava aparentemente sem ferimentos e foi colocada em segurança.

Segundo o relato da vítima, as agressões já ocorreriam há algum tempo e não seria a primeira vez que ela teria sido atacada pelo companheiro. Parte da violência registrada naquela noite foi presenciada pelos próprios policiais, e a declaração da mulher também foi registrada em vídeo.

O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde ficou à disposição das autoridades para os procedimentos previstos em lei.