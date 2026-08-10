10/08/2026
ContilNet Notícias Logo
10/08/2026
ContilPop
Latino é atração nacional confirmada no 28º Festival de Praia de Boca do Acre
Britney Spears acusa faxineiro de vazar sua rotina a paparazzi
O que se sabe sobre o julgamento do assassinato de Tupac
Quem é MC Orelha, preso em aeroporto por promover facção criminosa
Tulla Luana anuncia fim de casamento de 21 anos após traição
Médica alerta sobre perigos da soroterapia usada por Virginia
Patrícia Abravanel manda recado para Xuxa após polêmicas
Morre o ator Ben Jones, o Cooter da clássica série “Os Gatões”, aos 84 anos
Carol Nakamura comenta affair com Hungria: “Solteira não é traída”
Piercing na “ppk”: influencer é ameaçada após abrir barbearia nudista

Homem agride companheira e foge com filha de 1 ano em ação policial no Acre

A perseguição terminou em uma plantação de bananeiras

Por Ricardo Amaral, ContilNetAtualizado
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Homem agride companheira e foge com filha de 1 ano em ação policial no Acre
O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia Civil/Foto: Reprodução

Uma situação de violência doméstica terminou em uma perseguição policial e na prisão de um homem na noite deste domingo (9), em Tarauacá. O caso chamou a atenção pela atitude do suspeito, que fugiu levando a própria filha, de apenas 1 ano, após a chegada da Polícia Militar.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A guarnição foi acionada pelo COPOM e, ao chegar ao endereço informado, encontrou o homem agredindo a companheira. A mulher estava com a criança nos braços no momento da agressão.

Ao notar a presença dos policiais, o suspeito tomou a bebê da mãe e saiu correndo por vários quintais. Durante a fuga, ele manteve a criança posicionada à frente do corpo, dificultando a aproximação dos militares.

A perseguição terminou em uma plantação de bananeiras. Os policiais cercaram o homem e iniciaram uma negociação para convencê-lo a entregar a filha. Como ele não atendia às ordens e apresentava resistência, foi necessário realizar a contenção.

Os militares conseguiram retirar a bebê do poder do suspeito. A criança estava aparentemente sem ferimentos e foi colocada em segurança.

Segundo o relato da vítima, as agressões já ocorreriam há algum tempo e não seria a primeira vez que ela teria sido atacada pelo companheiro. Parte da violência registrada naquela noite foi presenciada pelos próprios policiais, e a declaração da mulher também foi registrada em vídeo.

O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde ficou à disposição das autoridades para os procedimentos previstos em lei.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.