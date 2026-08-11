Liderança de organização criminosa é preso em Rio Branco/Foto: Polícia Civil

Um homem, apontado como uma das lideranças do Comando Vermelho, foi preso na manhã desta terça-feira (11), em Rio Branco, pela Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), com apoio da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). Os policiais cumpriram mandado de busca e apreensão contra A.S.O., investigado por envolvimento com o tráfico de drogas e outros crimes relacionados à atuação de organização criminosa.

Segundo as investigações, o suspeito teria continuado comercializado entorpecentes na região do Papoco, em Rio Branco, mesmo após ter a prisão preventiva pela Vara de Delitos de Organização Criminosa de Rio Branco. A prisão preventiva havia sido determinada a partir de uma investigação conduzida em conjunto pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e pela Denarc.

Operação Casa Maior

A apuração da investigação da Draco e Denarc resultou na deflagração da Operação Casa Maior e, durante o cumprimento das medidas judiciais desta terça-feira, os policiais apreenderam drogas e prenderam dois suspeitos, entre eles A.S.O., considerado o principal alvo da ação.

A. S. O. seria responsável por coordenar o tráfico de drogas e outros crimes, além de possuir condenação anterior por integrar organização criminosa. As investigações e os procedimentos legais seguem sob responsabilidade das autoridades competentes.