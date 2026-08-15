Homem é preso após tentar fugir e abandonar bolsa com drogas em Rio Branco

Flagrante da Força Tática ocorreu no Beco São Jorge após denúncias sobre comércio de entorpecentes

Suspeito tentou dispensar bolsa com 52 porções de drogas durante aproximação da equipe policial/ Foto: ContilNet

A movimentação em uma área formada por casas abandonadas terminou com a prisão em flagrante de Samidy Ferreira, de 33 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na tarde desta sexta-feira (14), em Rio Branco.

A ocorrência foi registrada no Beco São Jorge, na Rua São Francisco, após uma equipe da Força Tática 01 receber informações de moradores sobre uma possível venda de entorpecentes em duas casas abandonadas dentro de um terreno cercado por muro.

Os policiais foram até o endereço para averiguar a denúncia e acessaram o imóvel pela parte dos fundos, passando por uma área de mata. Ao chegar próximo a uma abertura existente no muro, a equipe teria visto um homem de bermuda e moletom correndo em direção a uma das construções abandonadas.

Segundo a PM, durante a tentativa de fuga, o suspeito teria jogado uma bolsa no caminho. Os militares entraram no imóvel e conseguiram localizar e abordar Samidy.

Na bolsa que teria sido dispensada pelo homem, os policiais encontraram seis pedras semelhantes a crack, cinco porções aparentando ser skunk e 41 unidades de uma substância análoga à cocaína, além de R$ 111 em dinheiro.

Para a equipe policial, a quantidade de material, a maneira como as substâncias estavam separadas e as informações anteriores sobre a possível comercialização de drogas no local indicariam, em tese, que os entorpecentes poderiam estar sendo preparados para venda.

Samidy recebeu voz de prisão em flagrante e foi colocado no compartimento destinado a presos da viatura. Em seguida, ele foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), junto com o dinheiro e o material apreendido.

As substâncias deverão ser encaminhadas para análise pericial, que deverá confirmar a natureza e a quantidade dos materiais recolhidos. O caso será investigado pela autoridade policial responsável.