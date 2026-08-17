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Homem é preso com celular furtado durante procissão no Acre

Por José Halif, ContilNet
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Homem é preso com celular furtado durante procissão no Acre
Homem foi levado à delegacia da cidade/Foto: Ilustração

Um homem de 24 anos, identificado pelas iniciais C. R. A. B., foi preso pela Polícia Militar na noite deste sábado (15), suspeito de furtar um celular durante a Procissão de Nossa Senhora da Glória, em Cruzeiro do Sul.

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A prisão ocorreu durante uma ação da ROTAM, que realizava patrulhamento preventivo nas proximidades do evento por meio da Operação Festa Tranquila. Segundo a PM, os policiais perceberam o suspeito e, durante a aproximação da equipe, ele teria tentado esconder um aparelho celular.

Durante a abordagem, uma mulher informou aos policiais que o telefone havia acabado de ser furtado de uma funcionária. Pouco depois, a vítima foi localizada e reconheceu o aparelho como sendo de sua propriedade.

Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, juntamente com o celular recuperado, para os procedimentos cabíveis.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet
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