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Homem tem costelas fraturadas em ‘disciplina’ de facção na capital

Responsáveis pertenceriam a organização criminosa

Por Ithamar Souza, ContilNet
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Homem tem costelas fraturadas em ‘disciplina’ de facção na capital
Violência deixou a vítima com fratura nas costelas posteriores. — Foto: Reprodução

J.P.F.da C., de 41 anos, foi agredido com golpes de ripa durante uma suposta “disciplina” aplicada por integrantes de uma organização criminosa na noite desta sexta-feira (14), na Rua Libertação, no bairro Nova Estação, em Rio Branco.

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Segundo informações repassadas pela própria vítima, J.P. estava dentro de casa quando os suspeitos invadiram o imóvel, armados com ripas, e iniciaram uma sessão de espancamento. Após as agressões, os criminosos fugiram do local.

A violência deixou a vítima com fratura nas costelas posteriores, na região das costas, além de diversos hematomas e escoriações pelo corpo. Mesmo ferido, J.P. conseguiu caminhar até o quintal da residência e caiu.

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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros atendimentos. Diante da gravidade dos ferimentos, foi necessário solicitar apoio de uma equipe de suporte avançado.

Após ser atendido no local, J.P. foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permaneceu em estado de saúde estável.

A Polícia Militar não foi acionada para atender a ocorrência.

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