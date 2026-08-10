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Hugo Motta declara apoio à reeleição de Lula durante evento

Presidente da Câmara afirmou que decisão do Republicanos de manter neutralidade converge com sua posição pessoal

Por Sávio Buriti, ContilNet
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Hugo Motta declara apoio à reeleição de Lula durante evento
A declaração ocorreu durante a posse na Justiça Eleitoral da Paraíba./ Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), declarou nesta segunda-feira (10) apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2026.

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A declaração ocorreu durante a posse na Justiça Eleitoral da Paraíba. Segundo Motta, ele aguardava uma definição da direção nacional do Republicanos antes de tornar pública sua posição sobre a disputa presidencial.

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O partido decidiu adotar uma postura de neutralidade em relação aos candidatos à Presidência, deixando os integrantes da legenda livres para manifestarem suas preferências nos estados.

Motta afirmou que a decisão nacional da sigla está alinhada ao cenário político que observa na Paraíba e ao que considera mais adequado para o país. Nesse contexto, declarou que seu apoio pessoal será à candidatura de Lula.

O deputado também avaliou que o apoio ao atual presidente é uma tendência no estado e indicou que pretende acompanhar esse movimento durante o processo eleitoral.

A manifestação de Motta ocorre enquanto os partidos começam a definir suas estratégias para a eleição presidencial de 2026. Embora o Republicanos tenha optado pela neutralidade nacional, lideranças da legenda poderão apoiar diferentes candidatos de acordo com os cenários estaduais.

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