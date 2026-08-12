Campus disponibilizou 29 vagas que ficaram abertas em três cursos de licenciatura/ Foto: Reprodução

Quem pretende ingressar ou retomar os estudos em uma graduação no Instituto Federal do Acre (Ifac) terá uma nova oportunidade em Cruzeiro do Sul. O campus disponibilizou 29 vagas que ficaram abertas em três cursos de licenciatura para o segundo semestre de 2026. As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 12 e 14 de agosto.

A maior oferta está no curso de Física, que reúne 19 vagas. Desse total, três são para o 5º período da turma 2024.2 e outras 16 para o 3º período da turma 2025.2. Química aparece com sete vagas, divididas entre o 5º período, com três oportunidades, e o 3º período, com quatro.

Outras três vagas estão disponíveis em Matemática. As oportunidades são distribuídas entre o 3º, 5º e 8º períodos, com uma vaga para cada turma.

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Todos os cursos são oferecidos no período noturno. As vagas são consideradas residuais, ou seja, correspondem a lugares que permaneceram disponíveis nas turmas e serão preenchidos por meio do novo processo seletivo.

As regras para participação, documentos necessários, etapas da seleção e datas do processo estão disponíveis no Edital nº 012/2026/DIRGE-CCS/IFAC.

Confira o edital completo:

Edital Ifac