L.A.da S., de 18 anos, foi preso na noite desta sexta-feira (14), suspeito de tráfico de drogas, após ser abordado por policiais na Travessa JK, no bairro Vitória, em Rio Branco.

A ocorrência foi registrada por volta das 20h40, durante uma ação de patrulhamento. De acordo com o registro policial, os agentes avistaram o jovem dentro de um terreno baldio, em uma área de pouca iluminação. Ao notar a presença da equipe, L. teria demonstrado nervosismo, o que motivou a abordagem.

Durante a averiguação, os policiais questionaram o jovem sobre o que fazia no local. Conforme relatado pela guarnição, L. teria admitido que estava comercializando entorpecentes naquela região.

Ainda segundo o registro, o próprio suspeito indicou aos policiais um ponto próximo a um depósito de lixo, onde estaria escondida parte da droga. A equipe foi até o local e encontrou uma sacola contendo substâncias com características semelhantes a maconha e cocaína.

Os policiais também teriam observado, na tela de notificações do telefone celular de L., mensagens que indicariam a participação de outras pessoas na atividade de venda de drogas. Conforme o registro, as conversas faziam referência ao chamado “plantão”, termo utilizado para indicar a permanência em determinados pontos para auxiliar na comercialização dos entorpecentes.

Durante a ocorrência, L. teria informado ainda que mantinha mais drogas escondidas em sua residência. Os policiais seguiram até um imóvel localizado na Rua Campo Verde, onde estavam os pais do jovem.

No endereço, conforme a ocorrência policial, L. indicou o local onde os demais entorpecentes estavam escondidos. Durante as buscas, a equipe encontrou outras porções de substâncias semelhantes a maconha e cocaína.

Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 90 gramas de substância semelhante à maconha e 26 gramas de material com características de cocaína, além de R$ 90 em dinheiro e um aparelho celular.

L. recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), em Rio Branco. O material apreendido também foi entregue à autoridade policial, que deverá analisar o caso e adotar as medidas legais cabíveis.