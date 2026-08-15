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Homem é preso com revólver carregado durante abordagem dentro de bar

No momento da ocorrência, A. estava acompanhado do filho, uma criança de 9 anos

Por Ithamar Souza, ContilNet
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Homem é preso com revólver carregado durante abordagem dentro de bar
A. teria admitido que não possuía autorização legal para portar a arma, — Foto: Reprodução

Um homem, identificado como A., foi preso pela Polícia Militar, suspeito de porte ilegal de arma de fogo, após ser encontrado com um revólver municiado dentro de um bar localizado na Rua Geraldo Mesquita, no centro de Bujari, no interior do Acre.

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A ocorrência começou depois que o Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) recebeu uma denúncia informando que um homem estaria armado dentro do estabelecimento. Uma equipe foi enviada ao endereço para averiguar a informação.

Ao chegarem ao bar indicado, os policiais encontraram A. sentado em uma das mesas. Os militares solicitaram que ele se levantasse e realizaram uma revista pessoal.

Durante a abordagem, a equipe encontrou, presa à cintura do suspeito, uma arma de fogo do tipo revólver, da marca Taurus, com identificação/série NA 51093. O armamento estava carregado com cinco munições intactas.

LEIA TAMBÉM: Dois foragidos são presos pela Denarc durante ações em Rio Branco

Questionado pelos policiais, A. teria admitido que não possuía autorização legal para portar a arma e também informou que o revólver não teria registro regular.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão pelo crime, em tese, de porte ilegal de arma de fogo. O revólver e as munições foram recolhidos pela equipe policial.

A. foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), em Rio Branco, onde foi apresentado à autoridade policial juntamente com o armamento e as munições para os procedimentos cabíveis.

O veículo Fiat Strada, de placa TYT-1B93, que estava sob responsabilidade do conduzido, permaneceu no bar e ficou aos cuidados do responsável pelo estabelecimento.

No momento da ocorrência, A. estava acompanhado do filho, uma criança de 9 anos. O menino foi posteriormente entregue à mãe nas dependências da DEFLA.

O caso deverá ser analisado pela autoridade policial, que ficará responsável pela adoção das medidas legais cabíveis.

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