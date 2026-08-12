Gonzaga segue indeciso sobre disputar reeleição e pode deixar base de Mailza

A situação veio à tona no dia da convenção que oficializou as chapas do MDB para as eleições

Sobre a possibilidade de desistir da disputa, o deputado foi claro em entrevista ao ContilNet | Foto: Reprodução

Como noticiado há algumas semanas pelo ContilNet, o deputado Luiz Gonzaga, 1º secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), ainda não decidiu se vai disputar a reeleição em 2026.

A situação veio à tona no dia da convenção que oficializou as chapas do MDB para as eleições, no último dia 25 de julho. Apesar de ter participado da festa, Gonzaga se mostrou insatisfeito e disse que o Governo tem privilegiado outras candidaturas em detrimento da sua — o que o tem desmotivado.

“Nós realmente estamos avaliando. Porque hoje a estrutura do governo do estado está indo só para alguns parlamentares, inclusive para pessoas que nem mandato têm. Então isso fica muito difícil, porque fica uma disputa desigual. Uns têm secretaria de porteira fechada, outros têm várias secretarias, pessoas que nem candidatos, nem mandato têm, também estão sendo muito beneficiadas… E eu vou ter que lutar, vou ter que entrar numa campanha sozinho. Então, por conta disso, nós estamos avaliando”, afirmou Gonzaga.

Nesta terça-feira (12), o assunto voltou a ser comentado. Nos bastidores, discute-se ainda a possibilidade de Gonzaga apoiar o vereador e pré-candidato a deputado estadual, Zé Lopes, indo inclusive para a base do senador Alan Rick na disputa ao Governo.

Sobre a possibilidade de desistir da disputa, o deputado foi claro em entrevista ao ContilNet:

“Ainda não [desistiu]. Estou indo amanhã pro Juruá conversar com os meus amigos pra decidir”, concluiu.

Gonzaga não falou sobre a chance de deixar o grupo de Mailza e migrar para a base de Alan.