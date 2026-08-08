Penúltima noite da Expoacre tem Tribe Beat com Cat Dealers e motocross

Além da programação oficial da Expoacre, o ContilNet realiza mais uma rodada de sabatinas

Cat Dealers agita a Ezpoacre neste sábado | Foto: reprodução

A Expoacre 2026 chega à oitava e penúltima noite neste sábado (8), com uma programação que reúne esporte, negócios, gastronomia, cultura e sustentabilidade no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

A noite ainda promete muita música na Expoacre 2026. A Tribe Beat promove uma grande festa eletrônica com o Cat Dealers na Arena de Shows do Parque de Exposições Wildy Viana.

Formado pelos irmãos Lugui e Pedrão, o Cat Dealers está entre os 100 maiores projetos de música eletrônica do mundo e acumula milhões de ouvintes nas plataformas digitais.

Com passagens por grandes eventos e palcos nacionais e internacionais, o duo retorna ao Acre para comandar uma das atrações da penúltima noite da Expoacre 2026.

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As atividades começam às 9h, com a vaquejada. Às 18h, o público poderá acompanhar o motocross e visitar os estandes de exposições, gastronomia, negócios e entretenimento.

A programação também conta com o Ecofest, evento dedicado à sustentabilidade, à cultura e à valorização dos produtos regionais.

Os estandes permanecem abertos até meia-noite, enquanto as demais atividades da feira seguem até as 3h.

Além da programação oficial da Expoacre, o ContilNet realiza mais uma rodada de sabatinas com pré-candidatos das eleições deste ano. O pré-candidato ao governo do Acre Thor Dantas será entrevistado às 19h30. Em seguida, às 20h20, será a vez do pré-candidato ao Senado Gladson Cameli.

As entrevistas serão transmitidas ao vivo pelo canal do ContilNet no YouTube e pelo canal 8.1 da TV Rio Branco. Após as sabatinas, os principais trechos e destaques também estarão disponíveis no portal.

Confira a programação:

9h: Vaquejada;

18h: Abertura dos estandes de exposições, gastronomia, negócios e entretenimento;

18h: Motocross;

Ecofest: evento voltado à sustentabilidade e à valorização da cultura e dos produtos regionais;

0h: Fechamento dos estandes;

3h: Encerramento das atividades do dia.