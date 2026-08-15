Mailza toma café da manhã com moradores na Cidade do Povo

Pogramação também contou com uma apresentação do Grupo Dançarinos da Noite

Agenda deste sábado colocou a governadora em contato direto com moradores e comerciantes. — Foto: Reprodução

A governadora Mailza Assis levou uma agenda com forte tom político à Cidade do Povo, em Rio Branco, na manhã deste sábado (15). Ao lado do pré-candidato a deputado estadual Marcus Alexandre (MDB), ela participou de um café da manhã no Mercado da Cidade do Povo, onde reuniu cerca de 100 pessoas entre moradores, comerciantes e lideranças locais.

A presença de Marcus Alexandre ao lado da governadora dá peso político à agenda em um momento de movimentação para as eleições de 2026. Durante o encontro, Mailza ouviu demandas da comunidade e acompanhou de perto as necessidades apresentadas por quem vive e trabalha na região.

A programação também contou com uma apresentação do Grupo Dançarinos da Noite.

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A Cidade do Povo tem sido alvo de investimentos do governo estadual em áreas como habitação, educação, qualificação profissional e infraestrutura. Entre as ações citadas está a reforma da Escola de Gastronomia e Hospitalidade Miriam Assis Felício, que passou por melhorias para ampliar a oferta de formação profissional.

Na área habitacional, 964 unidades foram entregues entre fevereiro e abril de 2026 por meio dos programas Pró-Moradia e Minha Casa, Minha Vida. Em um sorteio mais recente, outras 500 famílias foram contempladas com novas unidades habitacionais.

A agenda deste sábado colocou a governadora em contato direto com moradores e comerciantes e, ao mesmo tempo, aproximou a gestão estadual de um nome que já se movimenta no cenário eleitoral de 2026.