A URAP Francisco Roney Meireles funciona como um ponto fixo de vacinação

Vacinação antirrábica/ Foto: Reprodução

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), mantém um cronograma de vacinação antirrábica voltado para cães e gatos em vários pontos estratégicos da capital, com o objetivo de facilitar o acesso dos tutores e ampliar a prevenção contra a raiva animal e humana.

Nesta etapa, a imunização acontece em supermercados e locais parceiros:

Arasuper Betel: atendimento até 28 de agosto;

Arasuper Sobral: de 31 de agosto a 18 de setembro;

Arasuper Aviário: de 21 de setembro a 9 de outubro;

Arasuper 6 de Agosto: de 12 a 23 de outubro;

Arasuper Amapá: de 26 de outubro a 6 de novembro;

Aramix Vila Acre: de 9 a 20 de novembro.

Além do atendimento itinerante nos estabelecimentos comerciais, a URAP Francisco Roney Meireles funciona como um ponto fixo de vacinação de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.

A campanha é direcionada a cães e gatos a partir de três meses de idade. De acordo com a coordenação do Departamento de Controle de Zoonoses, a meta da gestão municipal é alcançar a marca de 40 mil animais imunizados até o final de novembro, reforçando que a vacina é gratuita e constitui a principal forma de proteger os animais e a comunidade contra a doença.