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Mini ‘militar’? Criança para ronda da PM com desafio de flexões

Ao avistar a equipe, garoto de 4 anos começou a treinar e fez policial entrar na brincadeira

Por Sávio Buriti, ContilNet
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Mini ‘militar’? Criança para ronda da PM com desafio de flexões
A brincadeira chamou a atenção de um dos policiais, que decidiu entrar no desafio e fez as flexões junto com a criança./Foto: reprodução

Uma cena inusitada e cheia de simpatia chamou a atenção durante uma ronda da Polícia Militar pelo bairro Jardim Maitá. Durante o patrulhamento, os policiais encontraram Miguel, de apenas 4 anos, que não perdeu a oportunidade de interagir com a equipe.

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Ao avistar a viatura, o menino começou a fazer flexões. A brincadeira chamou a atenção de um dos policiais, que decidiu entrar no desafio e fez as flexões junto com a criança.

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O momento foi registrado e compartilhado nas redes sociais pelo policial Adriano Cunha. Na publicação, ele destacou a espontaneidade da criança e ressaltou a importância de situações como essa para aproximar a Polícia Militar da comunidade.

“São momentos simples, mas que aproximam a Polícia Militar das nossas crianças e mostram que, além de proteger, também estamos presentes para construir vínculos e bons exemplos”, escreveu.

A cena rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais e mostrou um lado descontraído do trabalho policial, reforçando que a aproximação com a população também pode acontecer em momentos simples do cotidiano.

A interação entre Miguel e o policial transformou uma abordagem durante a ronda em um momento de diversão e carinho, especialmente para o menino, que aparentemente não se intimidou com a presença da viatura e ainda desafiou o policial para uma sessão de exercícios.

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