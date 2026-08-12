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Motoboy tem pescoço cortado por linha chilena enquanto dirigia

Trabalhador fazia uma entrega quando foi surpreendido pelo material no bairro Boa União

Por Sávio Buriti, ContilNetAtualizado
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Motoboy tem pescoço cortado por linha chilena enquanto dirigia
O motoboy classificou o episódio como um livramento e reforçou o alerta sobre os perigos do cerol e da linha chilena./Foto: reprodução

Uma entrega de rotina terminou em um grande susto para o motoboy Obedy Edom, de 28 anos, na tarde de terça-feira (11), em Rio Branco. O trabalhador trafegava de motocicleta pelo bairro Boa União, na Baixada da Sobral, quando foi atingido por uma linha chilena.

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O incidente aconteceu no cruzamento da Rua Dezenove de Outubro com a Rua Vinte e Oito. Segundo o relato, Obedy seguia pela via quando a linha atravessou seu trajeto e atingiu a região do pescoço.

LEIA TAMBÉM: URGENTE: jovem é degolado por linha de pepeta enquanto andava de moto em Rio Branco

O material provocou um corte no trabalhador. Apesar do ferimento, ele não sofreu consequências mais graves e conseguiu interromper o trajeto após perceber o que havia acontecido.

Depois do episódio, Obedy gravou um vídeo para mostrar o ferimento e chamar a atenção para o perigo das linhas chilenas, especialmente para motociclistas que circulam diariamente pelas ruas da cidade.

De acordo com relatos sobre a região, crianças e adolescentes costumam empinar pipas nas proximidades, o que aumenta o risco para quem passa pelo local de motocicleta.

O motoboy classificou o episódio como um livramento e reforçou o alerta sobre os perigos do cerol e da linha chilena. Quando utilizadas nas ruas, essas linhas podem provocar cortes graves e representar risco à vida de motociclistas, ciclistas e pedestres.

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