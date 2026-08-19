Maioria dos casos diz respeito a condenações criminais já transitadas em julgado

Urna não anula voto antes da confirmação/Foto: Reprodução

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou ao Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) a impugnação de 22 registros de candidaturas.

Segundo o Ministério Público Federal (MPF), os casos irão tramitar na Corte Eleitoral e devem ser julgados até dia 14 de setembro, de acordo com o calendário das eleições 2026.

A lista foi publicada nesta quarta-feira (19), no site do MPF. De acordo com o MPF, a maioria dos casos diz respeito a condenações criminais já transitadas em julgado ou julgados por órgão colegiado, casos que se enquadram na Lei da Ficha Limpa, além de irregularidades como pendências.

Veja a lista dos políticos que tiveram o pedido de registro de candidatura impugnados:

Candidato Partido Motivo da impugnação — síntese Francisco de Paiva Melo Junior (JUNIOR TOMAZ) PSD Ausência de quitação eleitoral por não comparecimento às urnas em 2014. Sirlene Pereira Luz (PROFESSORA SIRLENE) MDB Ausência de quitação eleitoral por irregularidade na prestação de contas. Vagner José Sales MDB Contas rejeitadas por ato doloso de improbidade administrativa relacionado à execução de convênio com a SUFRAMA. Antônia Lucileia Cruz Ramos Câmara MDB Condenação criminal por crime contra a Administração Pública e condenação por ato doloso de improbidade administrativa, com lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Jamyl Asfury Martins Oliveira PSD Ausência de quitação eleitoral por falta de pagamento de multa eleitoral. Claudemir Vicente Ferreira Júnior Parfan Avante Suspensão dos direitos políticos vinculada a condenação judicial. Joelso dos Santos Pontes PSD Condenação criminal transitada em julgado. José Antônio Gomes da Silva NOVO Suspensão dos direitos políticos decorrente de condenação criminal. Jailson Pontes de Amorim PSD Contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC). Marilete Vitorino de Siqueira PSD Contas julgadas irregulares pelo TCU e pelo TCE-AC. Hernan de Paula Aires FED BRASIL Falta de quitação eleitoral por ausência às urnas em 2018. Gladson de Lima Cameli Progressistas (PP) Condenação criminal por órgão colegiado Francisco Brigido da Costa FED PSDB/CID Condenação criminal; inelegibilidade pelo prazo de 8 anos iniciada em 7/3/2024 Edvaldo Soares de Magalhães PcdoB Contas rejeitadas pelo TCE-AC quando exercia a presidência do DEPASA. Isaac da Silva Piyãko FED BRASIL Contas desaprovadas pelo TCE-AC. Kamila de Araújo Lopes PSB Condenação criminal Francisco Clodoaldo de Souza Rodrigues Progressistas (PP) Contas julgadas irregulares pelo TCE-AC quando era presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul. Jose Lucas Silva de Souza PSB Condenação criminal Geisiane da Costa Maciel (GIGI) PDT Condenação criminal Eros Asfuri Barroso PODE Irregularidades na gestão de recursos públicos da Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil, objeto de processo deprestação de contas no TCE-AC. Francisco Lopes Pessoa (CHICO SOMBRA) PSB Condenação criminal Manoel Airton Souza da Costa (M. AIRTON) PODE Condenação criminal

Conteúdo Original / Fonte: Ministério Público Federal