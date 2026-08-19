A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou ao Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) a impugnação de 22 registros de candidaturas.
Segundo o Ministério Público Federal (MPF), os casos irão tramitar na Corte Eleitoral e devem ser julgados até dia 14 de setembro, de acordo com o calendário das eleições 2026.
A lista foi publicada nesta quarta-feira (19), no site do MPF. De acordo com o MPF, a maioria dos casos diz respeito a condenações criminais já transitadas em julgado ou julgados por órgão colegiado, casos que se enquadram na Lei da Ficha Limpa, além de irregularidades como pendências.
Veja a lista dos políticos que tiveram o pedido de registro de candidatura impugnados:
|Candidato
|Partido
|Motivo da impugnação — síntese
|Francisco de Paiva Melo Junior (JUNIOR TOMAZ)
|PSD
|Ausência de quitação eleitoral por não comparecimento às urnas em 2014.
|Sirlene Pereira Luz (PROFESSORA SIRLENE)
|MDB
|Ausência de quitação eleitoral por irregularidade na prestação de contas.
|Vagner José Sales
|MDB
|Contas rejeitadas por ato doloso de improbidade administrativa relacionado à execução de convênio com a SUFRAMA.
|Antônia Lucileia Cruz Ramos Câmara
|MDB
|Condenação criminal por crime contra a Administração Pública e condenação por ato doloso de improbidade administrativa, com lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito.
|Jamyl Asfury Martins Oliveira
|PSD
|Ausência de quitação eleitoral por falta de pagamento de multa eleitoral.
|Claudemir Vicente Ferreira Júnior Parfan
|Avante
|Suspensão dos direitos políticos vinculada a condenação judicial.
|Joelso dos Santos Pontes
|PSD
|Condenação criminal transitada em julgado.
|José Antônio Gomes da Silva
|NOVO
|Suspensão dos direitos políticos decorrente de condenação criminal.
|Jailson Pontes de Amorim
|PSD
|Contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC).
|Marilete Vitorino de Siqueira
|PSD
|Contas julgadas irregulares pelo TCU e pelo TCE-AC.
|Hernan de Paula Aires
|FED BRASIL
|Falta de quitação eleitoral por ausência às urnas em 2018.
|Gladson de Lima Cameli
|Progressistas (PP)
|Condenação criminal por órgão colegiado
|Francisco Brigido da Costa
|FED PSDB/CID
|Condenação criminal; inelegibilidade pelo prazo de 8 anos iniciada em 7/3/2024
|Edvaldo Soares de Magalhães
|PcdoB
|Contas rejeitadas pelo TCE-AC quando exercia a presidência do DEPASA.
|Isaac da Silva Piyãko
|FED BRASIL
|Contas desaprovadas pelo TCE-AC.
|Kamila de Araújo Lopes
|PSB
|Condenação criminal
|Francisco Clodoaldo de Souza Rodrigues
|Progressistas (PP)
|Contas julgadas irregulares pelo TCE-AC quando era presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul.
|Jose Lucas Silva de Souza
|PSB
|Condenação criminal
|Geisiane da Costa Maciel (GIGI)
|PDT
|Condenação criminal
|Eros Asfuri Barroso
|PODE
|Irregularidades na gestão de recursos públicos da Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil, objeto de processo deprestação de contas no TCE-AC.
|Francisco Lopes Pessoa (CHICO SOMBRA)
|PSB
|Condenação criminal
|Manoel Airton Souza da Costa (M. AIRTON)
|PODE
|Condenação criminal