Tal mãe, tal filha: filha de parlamentar é escolhida como Vereadora Júnior no Ifac

Veinha desejou sabedoria à filha e destacou a importância de preservar os valores aprendidos

Vereadora desejou sabedoria à filha e destacou a importância de preservar os valores aprendidos/Foto: cedida

A vereadora de Tarauacá Veinha do Valmar compartilhou nas redes sociais a emoção e o orgulho pela escolha da filha, Ariely, para atuar como Vereadora Júnior no Instituto Federal do Acre (Ifac).

Em uma publicação, a parlamentar contou que acompanhou a filha durante o momento especial, realizado na última terça-feira (18), e destacou a importância da experiência para a trajetória da jovem.

“Meu coração se encheu de orgulho e felicidade por viver um momento tão especial ao lado da minha filha Ariely, que foi escolhida para ser Vereadora Júnior no IFAC. Ver minha filha ocupando esse espaço, aprendendo e vivendo uma experiência tão bonita, é uma alegria que não consigo explicar”, escreveu.

Veinha também relembrou o pai de Ariely, Vando, já falecido. Segundo a vereadora, ele estaria orgulhoso ao acompanhar a conquista da filha.

“Sei que, se o pai dela, Vando, estivesse aqui conosco, estaria imensamente orgulhoso. Mas gosto de acreditar que, de onde estiver, ele também está celebrando essa conquista”, disse.

LEIA TAMBÉM: Vereador denuncia falta de merenda para professores de escolas integrais em Sena

Ao falar sobre a trajetória da família, a parlamentar mencionou as dificuldades enfrentadas ao longo dos anos e afirmou que as filhas foram fundamentais para que encontrasse forças para seguir em frente nos momentos mais difíceis.

A vereadora ainda deixou uma mensagem de incentivo para Ariely e ressaltou que espera que a experiência seja apenas o início de outras conquistas.

“Ver Ariely vencendo, dando seus primeiros passos e descobrindo o seu próprio caminho renova em mim a esperança. Essa é apenas uma das muitas vitórias que ainda virão, minha filha, porque eu acredito na mulher que você está se tornando. Que Deus ilumine seus passos, lhe dê sabedoria e faça você sempre lembrar dos valores que aprendeu dentro de casa”, completou em mensagem.

Ao finalizar a homenagem, Veinha desejou sabedoria à filha e destacou a importância de preservar os valores aprendidos em família durante os próximos passos de sua trajetória.