Jorge Messi, pai de Lionel Messi, morre aos 68 anos

Jorge Horacio Messi teve participação direta na trajetória profissional do filho/Foto: reprodução

Jorge Messi, pai do jogador Lionel Messi, morreu aos 68 anos na noite desta sexta-feira (7), em Rosário, na Argentina. Segundo o jornal argentino Infobae, ele enfrentava uma doença havia algum tempo. A causa da morte não foi divulgada.

Em junho, a família havia informado que Jorge estava em recuperação, mas seu quadro de saúde ainda exigia cuidados. Naquele período, Lionel Messi se emocionou após a estreia da Argentina na Copa do Mundo de 2026 devido ao momento delicado enfrentado pela família, e não ao resultado dentro de campo.

Jorge Horacio Messi teve participação direta na trajetória profissional do filho. Ele acompanhou Lionel desde os primeiros anos no futebol e esteve envolvido na mudança da família para a Espanha quando o jogador ainda era criança.

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Ao longo da carreira do filho, Jorge também atuou como seu empresário e participou das negociações relacionadas à vida profissional do jogador.