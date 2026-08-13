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PF mira esquema com apostas esportivas e bloqueia até R$ 1,1 bilhão em operação

Grupo empresarial usava empresas no exterior para esconder dinheiro de jogos de azar

Por Redação ContilNet
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PF mira esquema com apostas esportivas e bloqueia até R$ 1,1 bilhão em operação
Grupo empresarial usava empresas no exterior para esconder dinheiro de jogos de azar/ Foto: Reprodução

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (13/8) a Operação Arena, para apurar a atuação de um grupo empresarial suspeito de criar estruturas financeiras e societárias no exterior. De acordo com as investigações, o mecanismo era utilizado para ocultar a origem e o destino de valores obtidos com jogos de azar e apostas esportivas na internet.

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A Justiça Federal autorizou a quebra dos sigilos bancário e telemático dos investigados, além do sequestro de bens e valores que podem alcançar R$ 1,1 bilhão.

Ao todo, os agentes cumprem 17 mandados de busca e apreensão em endereços localizados na Paraíba, em São Paulo, Sergipe, no Rio de Janeiro e no Paraná. As ordens judiciais foram expedidas pela 4ª Vara Federal da Paraíba. A mobilização conta com o apoio do Ministério Público Federal (MPF), da Receita Federal e da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

Entre os alvos das buscas está o advogado Nelson Wilians, fundador de um dos maiores escritórios de advocacia do país. Ele é conhecido por exibir uma rotina de luxo nas redes sociais, com publicações que mostram mansões, aeronaves, veículos de alto padrão e viagens.

Esta não é a primeira ofensiva policial contra o advogado. Em julho deste ano, Wilians foi alvo de mandados em uma ação do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo (Cira/SP) e também passou a ser investigado por suspeita de envolvimento em fraudes contra o INSS. Em setembro do ano passado, residências e escritórios ligados a ele foram vasculhados na Operação Cambota, desdobramento da Operação Sem Desconto, que apurou abatimentos indevidos em benefícios de aposentados.

Segundo a Polícia Federal, os investigados na Operação Arena poderão responder, na medida de suas participações, pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e outras infrações contra o sistema financeiro nacional.

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