Polícia identifica suspeito de matar médico e esconder corpo em túmulo

A Polícia Civil de Rondônia identificou Nicolas Gomes Buranelo, como suspeito da morte do médico

A Polícia Civil de Rondônia identificou Nicolas Gomes Buranelo, de 20 anos, como suspeito da morte do médico. /Foto: reprodução

A Polícia Civil de Rondônia identificou Nicolas Gomes Buranelo, de 20 anos, como suspeito da morte do médico residente Lucas Macedo Martins, de 32 anos, encontrado dentro de um túmulo violado no Cemitério Santo Antônio, em Porto Velho. A informação foi divulgada durante uma coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (10). As informações foram divulgadas pelo g1 Rondônia.

Segundo a polícia, Nicolas é considerado foragido e a investigação trabalha com a hipótese de que o crime tenha sido planejado. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil.

Lucas Macedo estava desaparecido desde 21 de julho. Três dias depois, em 24 de julho, funcionários do Cemitério Santo Antônio perceberam que uma sepultura havia sido violada e acionaram a polícia. A tampa do túmulo estava quebrada e, durante a verificação do local, os funcionários encontraram o corpo do médico.

De acordo com a Polícia Civil, Lucas foi localizado seminu e apresentava sinais de agressão. No local, os investigadores encontraram pedaços de tijolo com manchas de sangue e fios de cabelo, materiais que deverão passar por análise para auxiliar na investigação.

Lucas apresentava ferimentos graves, incluindo uma lesão no lado esquerdo do crânio, afundamento na região do rosto e um ferimento grave no olho direito.

De acordo com a delegada Leisaloma Carvalho, Nicolas possui passagens por crimes como furto, roubo, extorsão e estelionato. Em 2025, ele chegou a ser preso após, segundo a investigação, dopar uma médica durante um encontro com o objetivo de extorqui-la. Durante o andamento daquele processo, porém, o suspeito foi colocado em liberdade.

A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que o crime contra Lucas tenha sido premeditado e investiga um possível padrão de atuação do suspeito.

No caso do médico, os investigadores trabalham com a possibilidade de que Lucas tenha ido ao cemitério acompanhado de Nicolas. A principal linha de investigação indica que os dois teriam mantido relações íntimas antes de uma discussão, que teria evoluído para agressões.

A polícia ainda tenta esclarecer quando e onde exatamente o homicídio ocorreu. Também é investigada a informação de que o carro da vítima teria sido levado em direção à Bolívia.

Lucas era médico residente em terapia intensiva desde março deste ano, na clínica médica do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, em Porto Velho.

As diligências continuam para esclarecer a dinâmica do crime e localizar Nicolas Gomes Buranelo, que permanece foragido.

Conteúdo Original / Fonte: g1 Rondônia