Polícia prende 8 suspeitos de homicídio ligado a guerra de facções no Acre

Investigação começou após crime registrado em março de 2025, na Cidade do Povo

As equipes ainda cumpriram mandados de busca e apreensão autorizados pelo Poder Judiciário./Foto: Ascom PCAC

A Polícia Civil do Acre deflagrou, nesta quarta-feira (19), uma nova fase da Operação Rupturas, conduzida pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), para avançar nas investigações de um homicídio ocorrido em março de 2025, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

Durante a ação, foram cumpridos oito mandados de prisão, com ordens executadas na capital e também dentro da unidade prisional. As equipes ainda cumpriram mandados de busca e apreensão autorizados pelo Poder Judiciário.

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A investigação começou após um homicídio registrado na Cidade do Povo e se estendeu por mais de um ano. Nesse período, os policiais buscaram identificar os envolvidos e esclarecer a dinâmica do crime, reunindo informações e elementos que posteriormente foram utilizados para fundamentar os pedidos de medidas judiciais.

De acordo com a DHPP, o caso estaria relacionado a uma disputa entre organizações criminosas. Conforme a linha investigativa, uma facção local teria rompido com uma das organizações após a união de dois grupos criminosos. O rompimento teria provocado uma sequência de conflitos e, nesse contexto, três pessoas que moravam na Cidade do Povo foram executadas.

Com o aprofundamento das diligências, os investigadores conseguiram chegar à identificação de suspeitos que teriam participação no crime. A partir dos elementos reunidos, a Polícia Civil encaminhou à Justiça os pedidos de prisão e de busca e apreensão, que foram posteriormente autorizados e cumpridos nesta quarta-feira.

O delegado Leonardo Ribeiro, responsável pela operação, afirmou que a investigação exigiu uma atuação prolongada da equipe devido à complexidade do caso e à possível ligação com a disputa entre grupos criminosos. Segundo ele, o trabalho permitiu reunir elementos suficientes para apontar os envolvidos e solicitar as medidas judiciais.

“Essa investigação exigiu um trabalho minucioso da nossa equipe, justamente pela complexidade do crime e pela relação com a disputa entre organizações criminosas”, afirmou o delegado. Ele destacou ainda que o cumprimento dos mandados representa um avanço na tentativa de responsabilizar os envolvidos na execução.

Após as prisões, os capturados serão submetidos aos procedimentos legais e permanecerão à disposição da Justiça. Entre as medidas previstas estão os interrogatórios determinados pelo Poder Judiciário.

A Operação Rupturas integra as ações da Polícia Civil voltadas ao combate às organizações criminosas e à elucidação de homicídios no Acre. Além de identificar suspeitos, a DHPP busca reconstruir a dinâmica e entender as possíveis motivações dos crimes relacionados a disputas entre facções.